Tout sur la durée de validité d’un chèque

Malgré les moyens de paiement divers et variés comme les espèces, le virement ou le QR code, le chèque demeure un moyen de paiement très utilisé. Lorsqu’on ouvre un compte bancaire professionnel, l’entrepreneur aura accès à un chéquier et il sera particulièrement utile de connaître la durée de validité du chèque dans le cadre d’achats de matériels professionnels.

Ainsi, 7 chèques européens sur 10 sont français bien que ce paiement soit en perte de vitesse, il reste et demeure un moyen de paiement dont les consommateurs sont attachés. Ainsi, 18 % des Français préfèrent utiliser le chèque contre 71 % qui souhaitent utiliser la carte bancaire. Un entrepreneur doit-être en mesure de connaître la durée de validité du chèque, car proposer des moyens divers et variés de mode de paiement permet d’élargir sa clientèle.

Quelle est la durée de validité d’un chèque ?

La durée de validité d’un chèque est généralement de 1 an et de 8 jours. Lorsque l’échéance de ce délai est passée, le chèque ne pourra pas être encaissé sur le compte bancaire professionnel. Ainsi, l’encaissement d’un chèque nécessite de devoir l’endosser, le signer au verso et de devoir le remettre au guichet de son établissement bancaire. Cela permettra de débiter le compte bancaire du client à partir de l’instant où le chèque sera encaissé.

La durée de validité du chèque change selon la localisation

Comme il a été précisé précédemment, la durée de validité d’un chèque émis en France métropolitaine est de 1 an et de 8 jours. Cependant, la durée de validité change selon la localisation de l’acheteur :

La durée de validité d’un chèque émis dans les territoires d’outre-mer est de 1 an et de 30 jours.

La durée de validité d’un chèque émis en Europe est de 1 an et 20 jours et hors d’Europe, la durée sera de 1 an et 70 jours.

Ainsi, cette période commence à courir lors de la date d’émission qui sera indiquée sur le chèque par le client. Il est nécessaire de se renseigner sur la date d’émission et de calculer le temps d’encaissement du chèque afin de ne pas se retrouver avec un montant que l’on ne pourra pas réclamer au client.

Cependant, il est nécessaire pour un commerçant d’envisager des moyens de paiement alternatifs comme le prélèvement avec une fintech comme GoCardless.

Pourquoi choisir GoCardless comme alternative au chèque ?

Le principal enjeu pour un commerçant en acceptant le paiement par chèque et de pouvoir se retrouver avec un risque d’impayé si la somme est encaissée à un moment où le client ne dispose pas des fonds. De ce fait, il est quasiment impossible de savoir le meilleur moment pour encaisser un chèque de la part de l’entrepreneur. D’autant plus que la plupart du temps, il est nécessaire de se rendre au guichet de son établissement bancaire pour pouvoir encaisser un chèque.

Il est ainsi possible d’utiliser GoCardless pour éviter ces petits désagréments. En effet, il est possible de programmer des prélèvements ponctuels ou récurrents à une échéance précise.

Ainsi, GoCardless propose une solution de paiement peu coûteuse et facile à mettre en œuvre avec la collecte de paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. L’entreprise aura un contrôle complet du processus de paiement. En effet, 58 % des paiements des factures à l’encontre des petits et moyens entrepreneurs sont à l’initiative du client (transfert bancaire, espèces/chèques…).

GoCardless permet en outre de réduire de manière significative les retards de paiements ou les paiements incorrects. En effet, si le client produit une erreur lors de la rédaction du chèque, le paiement pourra être rejeté. Ainsi, les clients de GoCardless ont constaté une réduction de 51 % des retards de paiement et les paiements qui ne sont pas valides.

