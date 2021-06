Directeur administratif et financier : définition, mission et salaire

Plus une entreprise se diversifie, plus les postes des salariés deviennent spécifiques. Là où un auto-entrepreneur se débrouille seul, de la recherche de clients à la vente, en passant par la facturation, une entreprise de taille plus importante se voit obligée de mieux cloisonner les postes (et leurs intitulés). Cela va du responsable du budget marketing au responsable des ressources humaines, en passant par les comptables ou par l’adjoint en charge du papier à la photocopieuse…

Le poste qui nous intéresse aujourd’hui est celui de directeur administratif et financier. Comment le définir ? Que fait-il dans l’entreprise ? Combien gagne-t-il ? Vous trouverez la réponse à toutes ces questions au sein de cet article.

Directeur administratif et financier : définition

Comme son nom l’indique, le directeur administratif et financier est le garant de la bonne gestion administrative et financière de l’entreprise.

Il est en charge de l’exécution de la stratégie et des procédures qui ont été définies avec la direction générale. Il coordonne également les services dont il a la charge. Il veille à la rentabilité économique de l’entreprise, tout en s’assurant que tout est fait dans la légalité, c’est-à-dire que les règles fiscales et comptables soient respectées.

On l’appelle également parfois secrétaire général, ou encore directeur général financier.

Pour parvenir à ce poste, il est généralement nécessaire de disposer d’un Bac+5 dans le domaine de la comptabilité et de la finance. À titre d’exemple, le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ou le master professionnel CCA (Comptabilité Contrôle Audit) donnent accès à ce poste. Il faut bien entendu une solide expérience dans le domaine pour postuler.

Les missions principales du directeur administratif et financier

Bien que son domaine d’expertise soit précis, le directeur administratif et financier a de multiples missions, de par son rôle central dans l’implémentation de la stratégie de l’entreprise.

Tout d’abord, en tant que directeur, il est en charge des équipes et personnels suivants : comptabilité, trésorerie, fiscalité, contrôle de gestion, audit, droit, ressources humaines, communication, système d’information, services généraux, achats. En bref, il est responsable de tous les effectifs qui touchent de près ou de loin à la finance de l’entreprise.

Ensuite, il est garant de la gestion administrative, c’est-à-dire qu’il définit les processus de contrôle, met en place les procédures de gestion, et donc le suivi de l’implémentation des stratégies, et par conséquent veille au respect des délais des opérations.

Par ailleurs, au niveau comptable, il certifie l’exactitude et la fiabilité des comptes de l'entreprise, ainsi que l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation fiscale. Il supervise également la consolidation des données financières en faisant appliquer les normes de comptabilité françaises, mais aussi internationales (IFRS). Il aide aussi à élaborer le budget de l'entreprise en se conformant aux choix stratégiques de la direction générale et des investisseurs.

Il peut aussi être amené à échafauder des plans de financement externes pour l'entreprise si besoin. Il vérifie que la trésorerie est bien en accord avec les prévisions. Il peut parfois se transformer en chercheur d’investissements et se doit aussi de gérer le patrimoine de l’entreprise, mobilier et immobilier.

Pour finir, il est responsable du respect de la fiscalité et du droit des affaires, comme lorsqu’il organise les conseils d'administration et autres assemblées générales dans le respect des obligations légales. Il veille à la bonne coordination des services juridiques dans les dossiers spécifiques, comme lors d’une acquisition par exemple. En veillant au respect de la législation, il est donc aussi responsable du règlement des contentieux.

Directeur administratif et financier : le salaire en France

Le directeur administratif et financier est un pilier important de l’entreprise. Il est responsable d’un nombre conséquent de processus et de personnes. Son salaire s’en ressent, puisqu’il faut une expérience à toute épreuve, et des épaules solides, pour arriver et se maintenir à ce poste.

En France, le salaire pour ce type de poste oscille entre 5 000 et 12 000 euros brut mensuels, avec un salaire médian constaté de 8 500 euros brut par mois.