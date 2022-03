Lors de la délivrance d'une prestation ou d'un bien de la part d'une entreprise envers un client, il existe certains documents comptables utilisés pour recouvrir la somme due. Il s’agit de la délivrance d'une facture pour effectuer le paiement. Cependant, il peut se produire un retard de paiement ou une situation où la facture est impayée : on parle ainsi de créance client qu'il convient de définir.

Ainsi, il convient de se demander : qu'est-ce qu'une créance client ? En effet, ce type de créance peut avoir une influence dans le quotidien des entrepreneurs et peut influencer de manière significative la situation financière de l'entreprise.

Définition d'une créance client

Comme il a été évoqué précédemment, la créance client est notamment utilisée lorsqu'une somme est toujours due suite à la délivrance de la prestation ou de la fourniture de biens, malgré l'émission de la facture de la part de l'entreprise.

La créance client est émise en cas de facture impayée et lors d’un retard de paiement de la part du client. Ainsi, la date d'effet de la créance client intervient lorsque le bien a été livré ou suite à la prestation du service.

Également appelée créance d'exploitation, le client se doit de régler la somme figurant sur la facture dans un délai convenu à l'avance entre l'entreprise et le client. Il s'agit généralement d'un délai de paiement qui se situe entre 30 et 60 jours, à partir de la délivrance de la prestation du service ou des biens.

D'un point de vue comptable, on comptabilise la créance client dans l'actif du bilan comptable de l'entreprise. Ainsi, on n’assimile nullement une créance client à une dette qui peut figurer dans le passif. On comptabilisera ainsi la créance client dans la catégorie suivante : “immobilisations financières“, au sein du bilan comptable.

Lors de la délivrance du bien ou du service, l’entrepreneur débitera le compte 411 puis inscrira la somme au crédit du compte 70. Le compte 411 sera crédité si le délai de paiement n’est pas respecté par le client et le compte 416 (« clients douteux ou litigieux ») sera débité.

Lors du règlement, le compte 416 est crédité envers le débit du compte de trésorerie. Il sera particulièrement utile et judicieux de classer et répertorier ces sommes dues au sein d’un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Quel est l’impact de la créance client sur la trésorerie de l’entreprise?

Il est bien entendu problématique pour un entrepreneur de devoir faire face à une accumulation des impayés et des retards de paiement au fil du temps. Cela pourrait avoir à terme un impact négatif sur les flux de trésorerie de l’entreprise et affecter la santé générale de la société. Il est ainsi essentiel de pouvoir anticiper ces potentiels problèmes de paiement. À mesure que les créances client s’accumulent au fil du temps, la santé financière de l’entreprise peut être en danger et cela entraîne également des procédures longues et fastidieuses, comme la procédure à l’amiable, voir l’appel à des sociétés tiers pour recouvrir la créance.

Ainsi, il est possible d’anticiper ces problèmes de trésorerie et de gestion à travers la mise en place du prélèvement automatique. Des solutions de paiement en ligne comme GoCardless proposent ce type de paiement pour les entrepreneurs, il suffira de mettre en place un mandat de prélèvement, de planifier, collecter et suivre les paiements à travers la solution de paiement en ligne de GoCardless. Cela évite pour tout entrepreneur de devoir contacter les clients pour effectuer des relances et permettra de réduire de manière significative les impayés, car le paiement sera prélevé à une date précise.