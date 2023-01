Une entreprise peut établir des partenariats avec des annonceurs qui souhaitent acquérir de la visibilité, on parle ainsi de facture de sponsoring d’un point de vue comptable concernant la rémunération. Le sponsoring qui se nomme en français “ parrainage ” couvre généralement des événements sportifs. Il ne faut pas confondre mécénat et sponsoring. Le mécénat nécessite une autre méthode de comptabilisation d’un point de vue comptable contrairement à une facture de sponsoring et ne nécessite pas de contreparties publicitaires.

Ainsi, si vous utilisez cette méthode de promotion, vous devez savoir comment comptabiliser une facture de sponsoring. Il peut également arriver d’effectuer des dépenses de sponsoring si vous êtes un sponsor dans le but d’acquérir plus de visibilité.

Cet article vous détaille comment effectuer la comptabilisation d’une facture de sponsoring pour un événement au niveau comptable.

D’un point de vue comptable, vous avez deux manières de comptabiliser une facture de sponsoring :

Si l’entreprise sponsorise des événements : la comptabilisation de la facture sportive sera effectuée de la manière suivante si vous êtes annonceur. Ainsi, les dépenses de parrainage s’inscrivent au débit du compte 623 de la rubrique dédiée à la publicité. Vous pourrez autrement l’inscrire au débit du compte 6238 lorsqu’il s’agit d’un don sous forme numéraire.

Si vous êtes sponsorisé : dans ce cas précis, il faudra comptabiliser les recettes du sponsoring au crédit du compte 7542 ( “ Mécénats “) ou du compte 7541 ( “ Dons manuels ” ). Le régime fiscal peut amener à des réductions d’impôts.

Il est toutefois important de se rapprocher d’un professionnel pour pouvoir obtenir les meilleurs conseils. Devoir comptabiliser une facture de sponsoring peut s'avérer être long et fastidieux. Toutefois, il existe des solutions dédiées pour pouvoir comptabiliser une facture de sponsoring dans les meilleures conditions et collecter le paiement associé si vous êtes sponsorisé.

Si vous disposez de sponsors, l’aspect facturation est essentiel et vous pourrez vous procurer dans un premier temps un logiciel de comptabilité pour comptabiliser dans les meilleures conditions une facture de sponsoring. Ainsi, le logiciel Sage peut vous permettre de faire une facture de sponsoring avec toutes les mentions obligatoires qui doivent y figurer.

Ainsi, la collecte du paiement auprès du sponsor peut-être effectuée via le prélèvement automatique grâce à une fintech comme GoCardless. Que le partenariat soit régulier ou ponctuel, il est possible de collecter les paiements récurrents et ponctuels avec GoCardless à une date d’échéance précise.

