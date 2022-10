Bien remplir un chèque

Comment remplir un chèque est sans doute la première question que peut se poser le détenteur d’un carnet de chèques. Le chèque demeure un moyen de paiement utilisé par les Français malgré une baisse de sa popularité avec un recul de 25 % en 2020. Ce moyen de paiement représente près de 5 % des transactions, derrière, la carte bancaire, le virement bancaire ou le prélèvement SEPA.*

Toutefois, un entrepreneur doit être en mesure de savoir comment remplir un chèque lors d’un paiement auprès d’un fournisseur ou lorsqu’il s’agit d’accepter ce moyen de paiement pour la bonne marche de son activité professionnelle. Voici un article qui détaille comment remplir un chèque dans les meilleures conditions. Il existe différents types de chèques et nous allons nous attarder sur les chèques barrés qui sont les plus répandus.

Le chèque implique plusieurs parties que l’on nomme « tireur » (celui qui émet le chèque) et qui donne l’ordre à l’établissement bancaire nommé « tiré », d ‘effectuer le paiement de la somme à l’encontre du bénéficiaire. De ce fait, après avoir pris connaissance des différentes parties prenantes du chèque, voici les mentions obligatoires à prendre en considération pour remplir un chèque :

La Banque

20,00 1 Payer contre ce chèque en euros_2 Vingt euros------ €

_____________________________________________ _____________________________________________ à __Mr Dupont Jean____3_____________________________________



Payable en France Numéro de Compte À Paris__4__________ Votre Adresse Votre nom LE____23/08/2022_4______________ La Banque Adresse de la banque Signature 5 Numéro de téléphone Dupont Jean

Voici un modèle de chèque avec les mentions obligatoires comme la dénomination « chèque ». Ce chèque permettra au créancier de procéder à l’encaissement du chèque. Voici ce qu’il fait écrire pour bien remplir le chèque :

1 - le montant total à régler en chiffres : le champ à saisir se situe en haut à droite du chèque dans une petite case où le débiteur (le tireur) devra renseigner la somme totale en chiffres avec les centimes. Il est vivement conseillé de décaler le plus à gauche le premier chiffre du montant pour éviter tout risque de falsification. Vous devez écrire ce montant avec un stylo dont l’encre est indélébile. Par ailleurs, il est vivement conseillé de tracer un trait sur l’espace restant pour éviter le rajout d’un chiffre.

2- le montant total à régler en lettres : le montant en lettres doit figurer dans la partie haute du chèque. On trouve ainsi la mention « Payer contre ce chèque en euros ». Pour bien remplir le chèque, il faut préciser le montant à payer en lettres. Il est vivement conseillé de tirer un trait sur l’espace restant pour éviter les risques de fraude.

3- renseignez le nom et prénom du bénéficiaire : pour bien remplir un chèque vierge, il faut écrire le nom du bénéficiaire. Le chèque risque d’être rejeté si le nom de la personne est mal orthographié. S’il s’agit d’une entreprise, il faut saisir le nom de l’entrepreneur et non le nom de l’entreprise.

4- date et lieu : ce champ se situe en bas à droite du chèque et concerne le lieu d’émission, c'est-à-dire le nom de la ville où le débiteur se trouvait lorsqu’il remplissait le chèque. La date d’émission se situe en dessous du lieu d’émission et commence par la mention « le ». On parle du jour où le chèque a été remis à l’encontre du destinataire.

5- Signature : le débiteur doit apposer sa signature en bas à droite pour bien remplir le chèque. La signature doit-être identique à celle utilisée lors de l’ouverture du compte bancaire. Cela permet de réduire de manière significative les fraudes et les risques de rejets.

Il faut vérifier que le client a bien respecté les différentes étapes. En effet, remplir un chèque peut-être une opération longue et répétitive surtout si en tant qu’entrepreneur, on a besoin de se concentrer sur le cœur de son activité pour se faire payer rapidement. De ce fait, il existe des moyens de paiement alternatifs après avoir émis une facture à l’encontre du client.

Le prélèvement SEPA est un moyen de paiement qui permet à l’entrepreneur de garder un contrôle complet du processus de paiement et de se faire payer à une date précise. En effet, le chèque donne au client un contrôle complet du processus de paiement et il n’est jamais agréable de devoir effectuer des relances en cas d’impayés ou de retards de paiement. 58 % des paiements des factures des petites et moyennes entreprises sont des moyens de paiement dont l’entrepreneur n’a pas le contrôle : virement bancaire, chèques…

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients via le prélèvement SEPA. Ce moyen pour collecter les paiements est très facile à mettre en place et s’adresse aussi bien aux paiements ponctuels et récurrents.

Les résultats sont au rendez-vous avec GoCardless avec 97 % des paiements qui sont collectés avec succès à la date d’échéance grâce à la fintech. Les clients ont par ailleurs constaté une diminution de 51 % des retards de paiement et des erreurs de saisie. En effet, GoCardless permet de protéger les entrepreneurs de chèques mal saisis.