Comment proposer le Click to Pay sur son site ?

À l’heure du numérique, les commerçants doivent prendre en considération le Click to Pay ( en français ‘’ Paiement en un clic “ ) pour proposer des solutions efficaces et pratiques pour fidéliser la clientèle. Ainsi, le Click to Pay constitue un service incontournable qui peut-être intégré en toute facilité sur une boutique en ligne ou un site internet. Le principe est simple et nécessite via cet article de savoir en quoi consiste le click-to-pay et comment le mettre en place sur son site ?

Qu’est-ce que le Click to Pay ?

Le Click to Pay est un service de paiement en ligne qui permet aux consommateurs de payer en ligne en un seul clic. Également appelé ‘’ One Click “, cette solution de paiement est simple et sécurisée pour effectuer des achats en ligne en toute facilité. Il peut être utilisé avec de nombreuses cartes de crédit et débit, y compris Visa, Mastercard et American Express.

Vous pouvez également proposer un système de click-top-pay avec de nombreux systèmes de paiement en ligne, tels que PayPal, Apple Pay et Google Pay.Le Click to Pay permet aux consommateurs de profiter d'une expérience de paiement en ligne rapide et sûre.

Il existe plusieurs moyens de paiement afin de proposer le “ ‘click to pay “ou le “ paiement en un clic “ :

Proposer le Click to Pay avec Visa ou Mastercard

Pour pouvoir proposer pleinement le Click to Pay et l’achat en un clic via Visa et Mastercard, il faut généralement respecter 5 étapes :

Connectez-vous à votre compte de traitement des paiements et activez le Click to Pay pour Visa et Mastercard;

Intégrez le code HTML fourni par votre processeur de paiements sur votre site Web;

Configurez les param ètres du Click to Pay sur votre compte de traitement des paiements pour Visa et Mastercard;

Ajoutez une option de paiement Click to Pay à votre panier d'achat ou à votre page de paiement pour Visa et Mastercard;

Vérifiez que le paiement a été effectué correctement.

Enregistrement des données bancaires après un premier achat

L’enregistrement des données bancaires après un premier achat implique plusieurs étapes et notamment que ses données soient enregistrées dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur. Il faut que l’enregistrement soit conforme avec le RGPD et il est nécessaire de compléter un registre qui s’occupe du traitement des données personnelles.

Pour cela il faut souscrire à une solution de paiement de commerce électronique qui respecte la norme PCI DSS. Une solution de ce type permet de procéder à la gestion des transactions dans le cadre du Click to Pay.

Voici un aperçu non-exhaustif des différentes étapes à prendre en compte dans le cadre de l’enregistrement des données bancaires après un premier achat :

Stockage des données bancaires du client : vous allez devoir associer un identifiant après avoir enregistré le client afin de stocker les données bancaires du client;

Enrôlement du client : cette étape consiste à enregistrer les données bancaires du client dans le wallet;

Transfère des requêtes d'identifiant du client afin qu’il puisse retrouver les données déjà enregistrées au sein du wallet;

Gestion des données du client : cette étape consiste à enrôler le moyen de paiement afin que le client puisse l’utiliser pour effectuer des achats;

Authentification du client : le client doit-être authentifié pour pouvoir accéder à l'identifiant stocké.

Quels sont les avantages du Click to Pay pour le client ?

Les avantages du Click to Pay pour le client sont nombreux. Cela comprend la protection contre la fraude, la sécurité et la confidentialité des informations de paiement. Les avantages du Click to Pay comprennent également sa facilité d'utilisation et l'accès à des services de paiement en ligne sécurisés. De plus, le Click to Pay permet un traitement rapide du paiement et apporte une expérience d'achat aisée pour le client. Voici trois avantages à prendre en compte pour proposer le Click to Pay sur son site internet :

Rapidité :

Le Click to Pay apporte une expérience rapide et fluide pour le client qui souhaite effectuer ses achats rapidement sur une boutique en ligne. Le client ne devra plus saisir ses données bancaires et cette solution de paiement apporte un véritable gain de temps dans l’expérience d’achat.

Simplicité :

Le client pourra effectuer un achat sur votre site internet en un seul clic. Outre la rapidité des transactions, le Click to Pay apporte une véritable simplicité dans les transactions entre consommateurs et commerçants.

Sécurité :

Le one click se caractérise par la sécurité des transactions. Les coordonnées bancaires du client sont stockées au sein d’une interface sécurisée et doivent respecter les normes PCI-DSS. Il est à noter que les données sont automatiquement effacées 15 mois en cas de non-utilisation par le client.

Quels sont les avantages du Click to Pay pour le commerçant ?

Le click to pay apporte une véritable ajoutée pour le commerçant comme :

Processus de paiement simple :

Le click to pay permet d’améliorer de manière considérable la satisfaction client grâce à un processus de paiement facile et sécurisé.

Moins d'abandons d’achats :

Le paiement one-click permet d’identifier les différentes cartes bancaires Visa ou Mastercard qui vont atteindre la fin de validité. Ainsi, vous serez en mesure de réduire de manière considérable les abandons de paniers et les échecs de paiement.

Moins de risque de fraudes :

Le respect des normes de sécurité PCI-DSS permet au commerçant de se prémunir de potentielles fraudes et vol de données et apporte une interface sécurisée aux deux parties. Ce qui ne peut-être qu’avantageux pour encourager les ventes et le développement du chiffre d’affaires car cela permettra de rassurer le client.

Gagnez encore plus de temps lors de la phase de paiement avec Gocardless

Le click to pay implique au client de saisir la plupart du temps son numéro de carte bancaire. Les cartes bancaires sont notamment un moyen populaire et en vogue pour encaisser les paiements. Cependant, il existe des alternatives intéressantes pour relier le click to pay avec un moyen de paiement peu coûteux et efficace.

En effet, les transactions via les cartes bancaires s’avèrent être coûteuses pour les commerçants sans compter les frais de change. Elles sont généralement 1 - 3 % plus coûteuses que les autres moyens de paiement.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements via le one click sur les comptes bancaires des clients. La solution est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. Le moyen de paiement utilisé est le prélèvement SEPA qui permet de collecter le paiement à une date précise. Le client doit simplement enregistrer une seule fois ses données bancaires sur une interface sécurisée qui est très facile à installer sur son site internet.

GoCardless propose une solution de paiement peu coûteuse avec des frais fixes à hauteur de 1 % + 0,20 € par transaction. Il est à noter que la solution de paiement est compatible avec plus de 300 partenaires dont le module de création de sites internet WooCommerce.