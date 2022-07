Envoyer de l'argent rapidement est une interrogation que tout entrepreneur s’est potentiellement posé pour payer un autre professionnel dans le cadre de son activité. En effet, payer une prestation à un sous-traitant ou son fournisseur pour la livraison de biens nécessite d’avoir une bonne connaissance des différents moyens de paiement qui existent pour pouvoir envoyer de l’argent rapidement.

Il se peut qu’un virement puisse prendre du temps pour arriver sur un compte bancaire professionnel et une bonne gestion de la trésorerie nécessite d’envoyer de l’argent rapidement. En effet, les délais de paiement peuvent varier après réception d’une facture et faire l’objet de pénalités de retard. D’autant plus qu’il est nécessaire de savoir comment envoyer de l’argent rapidement pour fluidifier les relations professionnelles avec les partenaires commerciaux, les sous-traitants et les fournisseurs.

Il est parfois nécessaire de devoir envoyer de l’argent rapidement, voici quelques services qui permettent de faciliter le processus :

Portefeuille électronique : lorsqu’on parle de portefeuille électronique, on pense tout de suite à un prestataire comme Paypal. Il s’agit d’une solution de paiement en ligne pour pouvoir envoyer de l’argent rapidement. Il suffira de créer un compte professionnel sur Paypal. Pour pouvoir envoyer de l’argent avec Paypal, il faut que le créancier dispose d’un compte chez ce prestataire de paiement.

Service de transfert d’argent : l’entrepreneur peut opter pour un service de transfert d’argent comme Western Union, mais devra payer une commission pour un transfert en espèces.

Virement bancaire : si les deux partenaires commerciaux disposent d’un compte bancaire dans le même établissement bancaire, l’argent sera envoyé rapidement.

Quels sont les critères à prendre en compte pour envoyer de l’argent rapidement ?

Rapidité : il s’agit du premier critère à prendre en considération, après avoir choisi le moyen que l’on souhaite utiliser, il est nécessaire de se rapprocher du support client pour prendre connaissance du délai d’exécution du paiement.

Tarification : la tarification est un élément à prendre en compte pour envoyer de l’argent rapidement, surtout lorsque l’entrepreneur souhaite envoyer de l’argent rapidement à l’étranger. Le taux de change est par exemple déterminant dans le calcul des coûts d’envoi.

Inscription : pour pouvoir envoyer de l’argent facilement, il est nécessaire de choisir un prestataire qui propose une procédure d’inscription simple et efficace.

Disponibilité : l’entrepreneur doit s’assurer de pouvoir utiliser les services du prestataire de paiement à tout instant. Par exemple, une application mobile sera vraisemblablement très pratique pour pouvoir envoyer de l’argent rapidement avec le prestataire.

Une solution de paiement comme GoCardless peut permettre aux deux parties d’exécuter les paiements dans les meilleures conditions. La fintech propose de collecter directement via le prélèvement SEPA les paiements sur les comptes bancaires des débiteurs à une date d’échéance précise. On peut notamment utiliser ce moyen de paiement pour les paiements récurrents et ponctuels.

Cela permet d’éliminer les retards de paiements et d’envoyer de l’argent rapidement pour le débiteur. En effet, GoCardless donne la possibilité d’éviter pour le créancier d’effectuer des relances longues et fastidieuses pour pouvoir récupérer les sommes.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont le logiciel de facturation Sage pour pouvoir répertorier et classer les différents paiements dans les meilleures conditions. Il est à noter que GoCardless propose des pages de paiement sécurisées pour que le débiteur puisse effectuer le paiement rapidement et facilement. Ces pages de paiements sont personnalisables et permettent d’envoyer de l’argent rapidement pour le débiteur.

Les résultats sont au rendez-vous avec GoCardless grâce à une réduction significative des retards de paiements et des impayés. La rapidité des paiements avec GoCardless a augmenté de 47 % pour ses clients. GoCardless conviendra aux deux parties, que ce soit le créancier pour se faire payer rapidement et pour le débiteur pour envoyer de l’argent rapidement.