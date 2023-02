Comment effectuer un paiement fournisseur ?

Payer ses fournisseurs est une étape importante pour les entreprises, car cela permet de maintenir de bonnes relations commerciales et de garantir la continuité de l'approvisionnement en matières premières ou en produits finis. Il existe différents modes de paiement pour effectuer ces transactions qui font partie du processus de paiement entre un client et un fournisseur de biens ou de services.

Modes de paiement entre professionnels

Différentes options s’offrent à vous pour payer votre fournisseur : le paiement comptant, à réception, à échéance ou avec des délais négociés.

Le paiement comptant veut dire que l'entreprise paie le fournisseur immédiatement après la livraison des marchandises ou la prestation de services. Le paiement à réception est également fréquent : l'entreprise paie le fournisseur à réception et après avoir vérifié la marchandise ou les services.

Le paiement à échéance est utilisé lorsque les entreprises ont besoin de plus de temps pour payer leurs factures. Le Code de commerce (article L441-10) précise que le délai de paiement fournisseur est fixé par principe à 30 jours suivant la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation. Ce délai ne devrait pas dépasser 60 jours à partir de la facturation (ou 45 jours fin de mois).

Dans ce dernier cas, il s’agit de délais négociés, c’est-à-dire d’un accord selon lequel le client et le fournisseur ont convenu d'un délai de paiement spécifique, jusqu’à 60 jours maximum après la réception de la facture.

Moyens de paiement fournisseur

Les moyens de paiement entre professionnels les plus couramment utilisés sont les virements bancaires et les chèques. Les virements bancaires sont généralement considérés comme étant les plus rapides et les plus sûrs, car ils permettent de transférer directement de l'argent d'un compte à un autre. Pour des paiements de petits montants ou pour les transactions à court terme on peut utiliser des chèques. Par ailleurs, les espèces, les effets de commerce, les lettres de change, les billets à ordre et des portefeuilles électroniques tels que PayPal sont aussi utilisés.

Moyens de paiement pour régler vos fournisseurs internationaux

Il est important de noter que les modes de paiement peuvent varier en fonction de la région ou du pays. Différents moyens de paiement à l'international sont à disposition des entreprises :

virement bancaire européen SEPA ou virement bancaire international SWIFT ;

effet de commerce tels que la lettre de change et le billet à ordre. Le billet à ordre est établi par le client qui s'engage à payer le fournisseur à une date donnée. A l’inverse, la lettre de change est établie par le fournisseur, qui demande au client un paiement à une date donnée.

chèque international ;

SEPA Direct Debit B2B et Core. Ces deux domiciliations européennes permettent de prélever les débiteurs : particuliers ou entreprises dans le cas du systèmes Debit Core et uniquement les entreprises pour le mode SDD B2B.

crédit documentaire (crédoc). La banque de l’importateur s’engage à payer un montant déterminé à l’exportateur envoyant la marchandise.

Ces options peuvent être plus complexes que les moyens de paiement domestiques et il est important de prendre en compte les différentes réglementations et les risques liés notamment à l’éloignement des entreprises ou aux variations du taux de change.

Enfin, il est à noter que la facture fournisseur doit être correctement saisie dans la comptabilité. Les entreprises doivent avoir une procédure établie pour enregistrer les paiements aux fournisseurs, y compris les bonnes écritures (crédit ou débit) pour le montant HT, TTC et le montant de la TVA, cette dernière étant déductible des achats professionnels. Il est également important de vérifier régulièrement les comptes payables pour s'assurer que les paiements ont été effectués correctement et que toutes les factures ont été payées dans les délais impartis.

