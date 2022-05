Comment fonctionne une CB internationale

En quoi consiste une carte bancaire internationale ?

Le mieux est sans doute de commencer par les questions les plus fréquemment posées : où trouver une carte bancaire internationale, quelles sont les meilleures d’entre elles, comment faire le bon choix, existe-t-il des inconvénients à la détention de telles cartes ? Combien coûtent-elles ?

Les cartes bancaires internationales

Contrairement à une idée reçue, les cartes de paiement internationales ne sont pas exclusivement réservées à une élite. Certaines d'entre elles (American Express, par exemple) s’adressent à une clientèle au niveau de revenu assez élevé, mais la plupart des autres s'obtiennent très simplement avec un simple accord de votre banquier.

Les caractéristiques des cartes bancaires internationales

Une carte bancaire internationale est une carte utilisable en France comme à l’étranger. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une carte conçue pour l’international au niveau de sa grille tarifaire, des frais et des garanties d’assurances et d’assistances. Elle peut être utilisée pour retirer de l’argent dans les DAB, régler des achats en magasin et en ligne ou encore réaliser des virements en euros ou en devises.

En plus des fonctionnalités habituelles des cartes bancaires, les cartes bancaires internationales comprennent également un certain nombre de services et proposent des garanties dans l’éventualité d’événements ou accidents à l’étranger. Bien entendu, pour pouvoir profiter de ces avantages, le voyage concerné doit avoir été payé avec votre carte bancaire.

Une assurance décès et invalidité est toujours comprise avec une carte internationale, qui inclut aussi, la plupart du temps, la prise en charge d’un certain nombre de frais médicaux.

De façon logique, plus la carte internationale est onéreuse, plus les prestations d’assurances proposées seront nombreuses ; citons par exemple le vol et la perte de la carte, l’assurance annulation du voyage, l’assurance automobile, l’assistance bancaire et bien d’autres choses encore. Bien entendu, le prix de la carte peut varier de façon sensible et mieux vaut demander à votre banque de vous renseigner avec précision sur tous les détails du contrat d'assurance correspondant.

Faut-il préférer une carte à débit différé ou une carte à crédit direct ?

Le débit différé peut sembler plus intéressant, car il permet d’éviter tout découvert inattendu. En revanche, grâce au débit direct, vous êtes tenu chaque jour au courant de vos dépenses. À vous de juger selon vos préférences de gestion de budget… en vous souvenant toutefois que les cartes à débit différé coûtent plus cher.

Le coût des retraits et des paiements à l'étranger

Si vous voyagez dans la zone Euro, vous ne devrez aucune commission à votre banque française pour un achat effectué en magasin.

Si vous voyagez hors de la zone Euro, il vous faudra payer d’une part une commission à la banque émettrice de votre carte, et d’autre part à la banque du DAB pour le retrait. Il vaut bien sûr mieux se renseigner avant le voyage, tout en sachant que dans la mesure du possible, un retrait d'argent dans un DAB d'une banque partenaire est moins onéreux, et parfois même gratuit.

Des dépenses mieux maîtrisées

Hors de la zone Euro, les retraits et paiements coûtent de l’argent, car les banques appliquent des commissions et des frais de conversion. Avec les cartes bancaires internationales, ces frais sont souvent réduits, et elles s’appuient sur un réseau puissant (Mastercard ou Visa) selon les accords bancaires établis. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le paiement sans contact à l’étranger, si le terminal du commerçant est équipé pour l’accepter.

Le voyage représente toujours un gros budget, mais heureusement, les cartes bancaires internationales offrent des plafonds plus élevés et plus souples, et l’on peut ainsi éviter le gros problème de se retrouver en plein déplacement avec une carte bloquée.

Il convient de noter que depuis février 2009, les banques ont cessé de commercialiser les cartes nationales, considérées comme moins rentables. Si vous avez reçu votre carte bancaire après cette date, il s’agit bel et bien d’une carte bancaire internationale. Les cartes nationales ne représentent que 5 % des cartes aujourd’hui en circulation.

Si toutefois, vous avez encore un doute, recherchez la présence d’un logo « CB » ou d’une indication « Carte Bleue » (la marque Carte Bleue a été rachetée par Visa en 2010).

Des cartes bancaires internationales gratuites

Pour obtenir une telle carte gratuite, il faut vous adresser aux banques en ligne ou aux néobanques. Grâce à leurs coûts de structure réduits, elles peuvent s’offrir le luxe d’une politique tarifaire très agressive. Aucun frais de de tenue de compte, ni de commissions d’intervention, et une carte bancaire gratuite. Pour certaines banques, il faudra toutefois l’utiliser de façon régulière pour profiter de ces avantages.

Quelques conseils selon les zones. S’il n’existe guère de problèmes entre grands réseaux des continents américain et européen, il vaut mieux toutefois adopter Visa si vous comptez vous rendre en Afrique, car le réseau y est plus actif que celui de Mastercard. À l’inverse, ce dernier vous rendra de meilleurs services en Asie ou dans les pays d’Europe de l’Est.

Avant le départ et une fois à l’étranger

Il faut d’abord veiller à ce que les plafonds de paiement et de retrait d’argent vous satisfassent, et dans le cas contraire, de recourir à votre représentant bancaire pour les modifier. Vérifiez également la date de validité de la carte, et avertissez votre banquier de votre départ à l’étranger, pour éviter tout malentendu ou susception de fraude. Enfin, effectuez un premier retrait en France avant votre départ.

Une fois à l’étranger, transmettez votre nouveau numéro de téléphone à votre banque, précaution utilise lorsque l’on utilise le protocole 3-d-Secure (code de confirmation par SMS pour finaliser les achats internet). Dernier conseil : effectuez le moins de retraits possibles en dehors de la zone Euro, et adoptez plutôt les retraits moins modestes en limitant leur fréquence.

