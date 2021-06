Si exporter peut être une source de revenus supplémentaires non négligeable, de nombreuses PME hésitent à se lancer par peur des coûts qu’une telle décision engendrerait.

La France propose pourtant un grand nombre d’aides aux PME exportatrices qui seraient, aujourd’hui, selon l’INSEE, un peu plus de 200 000, pour un chiffre d’affaires annuel total proche des 700 milliards d’euros.

Aides à l'export pour les PME : les services aux entreprises

Puisqu’il est toujours bon de bien mûrir un projet avant de le mener à bien, surtout lorsqu’il peut s’avérer coûteux, il est judicieux de commencer par s’enquérir des services disponibles susceptibles de vous accompagner et de vous fournir les outils et les contacts nécessaires avant de tourner votre PME vers l’exportation.

Team France Export rassemble toutes les solutions publiques proposées par l’Etat et les régions, mais aussi les Chambres de Commerce et d’Industrie (ou CCI), Business France et Bpifrance afin d’aider les entreprises françaises qui souhaitent opérer à l’international. Le site officiel vous permet de trouver les conseillers présents dans votre région et vous fournit de nombreux outils pratiques utiles pour le lancement ou le développement d’une telle activité.

Mais vous pouvez également contacter directement certains de ses interlocuteurs, notamment les CCI, qui disposent d’un réseau international, Bpifrance et Business France. Créé pour le développement international des entreprises françaises afin de promouvoir économiquement notre pays, ce dernier organisme peut vous accompagner dans toutes vos démarches à l’étranger, en fonction de votre entreprise, vos activités et vos besoins.

En outre, l’Etat propose d’autres services par l’intermédiaire de la Direction générale du Trésor et de la Direction générale des Douanes dont les sites officiels regorgent de renseignements pratiques pour toutes les PME exportatrices. La Direction du Trésor a ainsi mis en place le dispositif POESIE (Potentiels à l’Export et Soutien à l’Internationalisation des Entreprises) pour aider et conseiller les entreprises de toute taille qui souhaitent se développer à l'international. Et il organise, chaque année, au Ministère de l'Économie et des Finances, l’évènement Bercy France Export qui rassemble tous les acteurs importants de l’import-export.

Enfin, l’annuaire des entreprises françaises qui exportent (YoubuyFrance) peut vous permettre de vous rapprocher d’entreprises déjà présentes sur un marché que vous visez ou encore d’obtenir des renseignements pratiques sur tel ou tel pays.

Aides à l'export pour les PME : les aides financières

Une fois que vous aurez bien ficelé votre projet, vous pourrez également bénéficier d’aides financières pour le mener à bien. Les principales sont :

- Les prêts de la Direction générale du Trésor : le prêt du Trésor (jusqu’à 70 millions d’euros pour des projets d’infrastructures ou de services) ou les prêts FASEP (Fonds d’études et d’Aide au Secteur Privé), qui comprennent le FASEP études, pour des études de faisabilité d’un projet, et le FASEP innovation verte, pour des projets liés au développement durable.

- Les prêts de Bpifrance : le Prêt Croissance International (de 30 000 à 5 millions d’euros) et l’Assurance prospection à l’international, qui a l’avantage d’être à la fois une aide financière et une assurance en cas de pertes financières.

- Les prêts de l’Agence française de développement : les prêts Proparco (Promotion et Participation pour la Coopération économique) financent des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.

- Les prêts locaux : souvent en partenariat avec les CCI, les départements ou les régions ont mise en place des programmes qui permettent aux PME exportatrices de bénéficier d’un accompagnement et d’une aide financière. À titre d’exemple, en Île-de-France, PM’up accorde des prêts jusqu’à 250 000 euros sur 3 ans pour la croissance des PME franciliennes.

- Les prêts européens : Le Fonds Européen aux Investissements Stratégiques (FEIS) est une garantie européenne qui permet de financer les investissements jusqu’à une hauteur de 1,5 millions d’euros.