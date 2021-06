Bienvenue sur notre nouveau blog

Par Neil Morgan — sept. 2019 — 1 min lues

La mission de GoCardless est d’offrir à n’importe quelle entreprise le meilleur moyen d’encaisser des paiements récurrents. Ainsi, nous espérons mettre notre vision à exécution : simplifier le processus de paiement afin que nos clients puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Ces huit dernières années, GoCardless a séduit près de 50 000 entreprises qui utilisent notre plateforme pour encaisser des paiements récurrents. Au cours de cette période, nos 350 collègues aux quatre coins du monde ont accumulé de grandes connaissances et de précieuses données sur l’optimisation du processus de paiement, depuis la rationalisation des pages de paiement jusqu’à l’utilisation de plans de paiement, en passant par la conformité juridique et réglementaire et la gestion de risque. Aussi, nous avons pensé : pourquoi ne pas les partager ?

Nous aidons votre entreprise à aller plus loin

Cette réflexion est à l’origine de GoFurther, notre nouveau blog sur les paiements récurrents. C’est ici que nous publierons des conseils, données, tendances, rapports, et probablement quelques estimations sur l’avenir de notre secteur.

Nous avons retravaillé le design et l’expérience utilisateur afin de vous proposer le meilleur résultat possible, à vous lecteurs. Lorsque vous consultez notre blog, l’expérience de lecture doit être aussi fluide que possible. Nous souhaitons également vous proposer un contenu plus intéressant en vous redirigeant vers des articles qui peuvent vous apporter une valeur ajoutée. Et si vous recherchez quelque chose en particulier, nous ferons tout que vous puissiez le trouver plus facilement. Ce nouveau blog n’est qu’un début. Par la suite, nous intégrerons sur ce blog les rubriques de guides de notre site Internet, afin que tout le contenu dont vous avez besoin soit disponible en un seul et même endroit. Une source de contenu unique pour vous aider à aller plus loin.

Nous serions ravi d’avoir votre avis

En fin de compte, tous nos efforts ont pour but de vous fournir la meilleure expérience possible. Votre feedback est essentiel pour nous permettre d’y parvenir. Qu’est-ce que vous appréciez en particulier ? Ou n’appréciez pas ? Existe-t-il une fonctionnalité que vous souhaiteriez ajouter ? Donnez-nous votre avis.

Je serai ravi de vous lire.

Neil.

Neil Morgan, CMO@GoCardless.