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Ahorra tiempo y dinero

La gestión manual es cara y laboriosa. Ahorra tiempo y dinero automatizando el cobro y la conciliación de los pagos recurrentes.

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Cobrar pagos no debería costarte un ojo de la cara

A veces se producen pagos fallidos que luego tienes que reclamar. Otras veces la falta de integración te obliga a hacer la transferencia de datos a mano. Al final un sistema de cobros desacertado conlleva procesos caros y laboriosos.

El grado de automatización y predictibilidad que ofrece GoCardless me ahorra al menos 40 horas de gestión administrativa todos los meses

Adam Coley, Managing Director, Lowaire Digital

Deja de perder tiempo con la gestión de pagos

Reduce el coste de los cobros recurrentes automatizando el proceso. Con nosotros puedes automatizar tus cobros e integrar el proceso en tu software de facturación.

56%

de reducción media de costes cuando realizas tus cobros a través de GoCardless según IDC White Paper.

Cómo funciona GoCardless

Ideal para tus clientes

Simple

En sólo dos minutos tus clientes introducen online los datos de pago.

Transparente

Siempre enviamos un email a los clientes cuando empieza una suscripción o cuando realizamos un cobro puntual.

Eficiente

Nada de clientes que deben enviarte cheques, iniciar sesión en una plataforma de banca online o se olvidan de pagar.

Seguro y protegido

Si se llega a producir un cobro por error el pago de tu cliente está completamente protegido.

Lo que dicen de nosotros nuestros clientes

  • We save money on every transaction - around £1000 a month at the moment.”

    Citrus HR

  • We've saved £5,000 in time costs and £50,000 in reduced receivables every month"

    GrowFactor

  • The level of automation means I’m saving at least 40 hours in admin every month.”

    Lowaire Digital