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La gestión manual es cara y laboriosa. Ahorra tiempo y dinero automatizando el cobro y la conciliación de los pagos recurrentes.
A veces se producen pagos fallidos que luego tienes que reclamar. Otras veces la falta de integración te obliga a hacer la transferencia de datos a mano. Al final un sistema de cobros desacertado conlleva procesos caros y laboriosos.
El grado de automatización y predictibilidad que ofrece GoCardless me ahorra al menos 40 horas de gestión administrativa todos los mesesAdam Coley, Managing Director, Lowaire Digital
Reduce el coste de los cobros recurrentes automatizando el proceso. Con nosotros puedes automatizar tus cobros e integrar el proceso en tu software de facturación.
56%
de reducción media de costes cuando realizas tus cobros a través de GoCardless según IDC White Paper.
En sólo dos minutos tus clientes introducen online los datos de pago.
Siempre enviamos un email a los clientes cuando empieza una suscripción o cuando realizamos un cobro puntual.
Nada de clientes que deben enviarte cheques, iniciar sesión en una plataforma de banca online o se olvidan de pagar.
Si se llega a producir un cobro por error el pago de tu cliente está completamente protegido.