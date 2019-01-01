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Novedades - Verano 2024
No te pierdas ni un solo detalle de las últimas novedades y lanzamientos recientes de GoCardless.
Desde herramientas fáciles para crear informes que te ayudarán a comprender el rendimiento de tu empresa, hasta pagos más rápidos, seguros y fiables. ¡Descubre nuestros lanzamientos recientes!
Sin embargo, con nuestras herramientas mejoradas para la creación de informes, ya disponibles directamente en tu panel de control de GoCardless, ahora es más fácil que nunca hacer un seguimiento de tus ingresos. Así podrás enfocarte en lo que realmente es importante para tu empresa.
Consulta los pagos cobrados, los ingresos totales y los intentos de pagos fallidos, todo en un mismo lugar
Identifica las áreas de crecimiento y riesgo con datos que se actualizan diariamente
Ya no necesitas hacer descargas innecesarias, obtén toda la información sobre el flujo de efectivo directamente en tu panel de control
Ofrece a tus clientes aún más flexibilidad de pago con la opción de dividir el coste de un producto o servicio de alto valor en varias cuotas de pago.
Aumenta tu base de clientes (y tus ingresos) con formas de pago mucho más manejables.
Personaliza la experiencia de tus clientes con planes de pago que se adaptan a sus necesidades.
Relájate y deja que los pagos te lleguen automáticamente una vez que tus clientes hayan configurado un plan de pago a plazos.
Cobra pagos en persona o da de alta a un nuevo cliente sobre la marcha, fácil y rápidamente, a través de los códigos QR que ya están disponibles en tu panel de GoCardless.
Cobra desde cualquier lugar, solo basta con imprimir o descargar tu código QR.
Acepta pagos al instante, sin necesidad de que los clientes se inscriban.
Da de alta a tus clientes con toda facilidad.
Muchas más actualizaciones para agilizar, simplificar y asegurar tu proceso de pagos.
Si aún no estás utilizando la autenticación de dos factores, actívala hoy mismo para prevenir así los ataques de ciberseguridad.