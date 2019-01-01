Cobro de pagos por suscripción en los que puedes confiar

Trusted Shops ha creado un mundo de comercio electrónico, en el que todos pueden confiar, que incluye una combinación de opiniones de clientes verificadas, una certificación Trustmark para negocios y una protección integrada del comprador.

“La confianza es la base de las economías prósperas, pero las tecnologías digitales han creado nuevos retos para los compradores y las empresas de comercio electrónico, como las reseñas falsas, las violaciones de datos y el fraude”, afirmó el Dr. Bastian Kolmsee, director de productos. “Nuestra ambición es crear una comunidad de confianza que ayude a negocios y a millones de consumidores de todo el mundo a conectarse de forma segura”.

Las empresas pagan una suscripción por pertenecer al programa de Trusted Shops, que se cobra y concilia automáticamente mediante GoCardless integrado con la plataforma de gestión de suscripciones de Zuora.

Muy fiable

Trusted Shops se asoció con GoCardless hace cinco años, cuando se introdujo por primera vez la domiciliación bancaria en el mercado alemán.

“La domiciliación bancaria es ahora uno de los métodos de pago más apreciados del mercado”, explicó Günay Edgü, gerente comercial y operador de sistemas. “Así que se necesita una solución estable para tener contentos a los clientes y GoCardless nunca nos defrauda. Pero, en fin, eso es exactamente lo que esperábamos porque obtuvo una puntuación muy alta durante nuestro riguroso proceso de selección, especialmente por su API abierta y su conexión con Zuora”.

Trusted Shops implementó GoCardless y Zuora al mismo tiempo, en un proceso que Günay describió como relajado y sin complicaciones. “Pudimos hacer nuestras pruebas en las cuentas de pruebas para cerciorarnos primero de que se podían cumplir nuestros requisitos, y el proceso de lanzamiento fue fluido a partir de ahí”, añadió.

Automatización a gran escala

Trusted Shops es una empresa tecnológica de pura cepa, por lo que conoce el valor de la automatización cuando se trabaja a gran escala; ha tenido que adaptarse rápidamente a ella desde la pandemia de COVID-19, cuando la fiebre general por el comercio electrónico hizo que su empresa creciera repentinamente un 30 % en solo un par de años.

“La escalabilidad es importante para nosotros: ahora tenemos 40 millones de afiliaciones de consumidores y 30.000 negocios, mientras que los cobros de pagos han pasado de unos pocos miles a varios cientos de miles”, comentó el Dr. Kolmsee. “GoCardless y Zuora automatizan la programación, el cobro y la conciliación de los pagos, por lo que podemos gestionar este crecimiento escalando nuestra tecnología en lugar del tamaño de nuestro equipo. Han ayudado a romper el vínculo entre crecimiento y aumento de costes”.

El Dr. Kolmsee añadió que esta automatización había supuesto un práctico ahorro de tiempo para el equipo: “Gracias a la automatización que permite la API directa de GoCardless a Zuora, el equipo de finanzas ahorra varios minutos por transacción respecto de B2B, que es el tiempo que se tardaría en cotejar manualmente las transferencias electrónicas entrantes con las cuentas por cobrar”.

Y como los cobros de pagos entrantes y salientes se sincronizan entre GoCardless y Zuora y, en última instancia, se transfieren al libro mayor de Trusted Shops en SAP, el departamento financiero siempre tiene acceso a los datos más recientes para la elaboración de informes.

Un esfuerzo adicional

Durante los años de alto crecimiento y en los siguientes, Trusted Shops se ha apoyado en su responsable de Éxito para el cliente de GoCardless con el fin de obtener ayuda.

“Nuestro responsable del programa Éxito para el cliente siempre está dispuesto a escucharnos cuando se nos ocurre una idea nueva”, afirmó Günay. “Son el puente entre nuestros requisitos y los equipos que configuran la solución GoCardless, y nunca han tenido miedo de hacer un esfuerzo adicional para ayudarnos a crear una empresa mejor”.

Una de esas nuevas ideas en las que está trabajando el equipo de Günay es un proyecto para automatizar la recuperación de los cobros de pagos atrasados utilizando datos de GoCardless.

“Los datos de GoCardless nos ayudarán a activar avisos de reclamación de cobro de pago automatizados y a rellenarlos con el contenido adecuado, de modo que podamos crear un proceso eficiente sin dejar de ser sensibles a la relación con el cliente”, explicó. “De cara al futuro, también nos interesa ver cómo los datos de banca abierta, a los que GoCardless puede ayudarnos a acceder, podrían realizar intentos de cobro en momentos en los que sabemos que hay fondos suficientes en las cuentas de los clientes”.

Apuntamos a lo más alto

Este tipo de innovación en los cobros de pagos es uno de los principales motores de Trusted Shops para convertirse en el número uno de Europa en comercio electrónico seguro.

“GoCardless nos da la confianza que necesitamos para implantar nuestra empresa en toda Europa,” señaló Günay. “Nuestro equipo de operaciones confía plenamente en que la solución es estable, independientemente de lo que le agreguemos. Y, con los requisitos tecnológicos y legales en constante cambio, junto con las crecientes oportunidades de utilizar la banca abierta para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la retención, resulta innovador tener un asociado con el que podemos contar”.