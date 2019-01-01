Desarrollador API

¿Para qué puedo utilizar la API?

Nuestra API REST permite a los desarrolladores crear fácilmente integraciones potentes con GoCardless. Consulta nuestra documentación para obtener más información.Se puede integrar como comerciante para realizar cobros en su propio nombre o como partner para generar y gestionar múltiples comerciantes.

¿Cómo funciona la API Partner?

Una integración Partner permite a tus clientes generar rápida y fácilmente una cuenta GoCardless a través de un proceso Oauth y empezar a realizar cobros sin copiar y pegar usuarios API.Para obtener más información sobre nuestro producto para asociados/Partners, por favor contactanos.

¿Qué lenguajes de programación puedo utilizar?

Disponemos de bibliotecas de clientes para Ruby, PHP, JavaPython y .NET.

¿Puedo alojar las páginas de cobro en mi sitio?

Sí, pero solo con GoCardless Pro. Con Pro, podrás diseñar tus propias páginas de cobro y alojarlas directamente en tu sitio web. Hay ciertas normas que tendrás que cumplir, pero te ayudaremos a implementarlas con nuestras guías de implementación de SEPA y Bacs.En GoCardless Standard y Plus, nosotros almacenamos la páginas de cobro para cumplir con los requisitos legales del Esquema SEPA.Puedes redireccionar al cliente a nuestras páginas de cobro y luego nosotros le redirigiremos a tu sitio web. Alternativamente, puedes permitir que tus clientes vayan a las páginas de cobro a través de un Pop-up en tu web.

¿Ofrecéis iFrames?

No - no ofrecemos iFraming de nuestras páginas de cobro ya que no nos convence lo suficiente la fiabilidad y seguridad de iFrames.Algunos de nuestros socios, como Zuora, pueden ofrecer un iFrame para tus páginas de cobros.Si utilizas GoCardless Pro, ofrecemos un Flow JS que te permite no tener ningún dato bancario en tu servidor.

¿Se pueden hacer los pagos directamente a través de la API?

Solo una vez que la autorización (el mandato de Adeudo Directo) se haya realizado. Hay que enviar a los clientes a la páginaa seguraa de cobros para realizar la autorización inicial del Adeudo Directo.Una vez que la autorización se haya realizado, se puede solicitar el cobro a través de la API.

¿Qué información está disponible a través de la API?

GoCardless proporciona webhooks para notificar a los comerciantes cualquier modificación en el estado de sus cobros. Un ejemplo extremadamente útil es determinar cuándo se ha pagado una factura.Podrás encontrar más información acerca de nuestros webhooks disponibles y cómo utilizarlos en nuestra guía de webhooks.

¿Dónde puedo obtener soporte técnico?

Puedes enviarnos un correo electrónico a spain@gocardless.com. Nuestros desarrolladores estarán disponibles de 10:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, para ayudarte con tus consultas técnicas.