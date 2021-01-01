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GoCardless y Holded
GoCardless le permite controlar el cobro de las facturas directamente desde las cuentas bancarias de sus clientes
Con GoCardless, cuando una factura caduca, el pago se cobra automáticamente para que usted no tenga que perseguir ese pago.
Las empresas cobran un 47 % más rápido con GoCardless.
Ahórrese también horas de contabilidad. Los pagos con GoCardless se concilian automáticamente en Holded
Dedique un 90 % menos de horas a la gestión de pagos.
Elimine el estrés de las conjeturas. Sepa exactamente cuándo va a cobrar y vea inmediatamente si un pago ha fallado.
Tome decisiones seguras basadas en ingresos predecibles
Está concebido para los pagos recurrentes, ya sea para facturar a los clientes habituales o para cobrar las cuotas de las suscripciones.
Configure a sus clientes para que paguen con GoCardless y gestione sus pagos desde Holded.
Controle cuándo cobra y elimine el estrés de tener pagos sin cobrar. GoCardless le permite elegir cuándo le pagan sus clientes.