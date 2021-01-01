Skip to content

GoCardless y Holded

Acabe con la morosidad de los pagos

GoCardless le permite controlar el cobro de las facturas directamente desde las cuentas bancarias de sus clientes

Empezar

Cobre automáticamente el pago de sus facturas

Adiós a la morosidad de pagos

Con GoCardless, cuando una factura caduca, el pago se cobra automáticamente para que usted no tenga que perseguir ese pago.

Las empresas cobran un 47 % más rápido con GoCardless.

Menos administración

Ahórrese también horas de contabilidad. Los pagos con GoCardless se concilian automáticamente en Holded

Dedique un 90 % menos de horas a la gestión de pagos.

Pago predecible

Elimine el estrés de las conjeturas. Sepa exactamente cuándo va a cobrar y vea inmediatamente si un pago ha fallado.

Tome decisiones seguras basadas en ingresos predecibles

Cómo funciona con Holded

Features

Pagos flexibles

Está concebido para los pagos recurrentes, ya sea para facturar a los clientes habituales o para cobrar las cuotas de las suscripciones.

Integración perfecta

Configure a sus clientes para que paguen con GoCardless y gestione sus pagos desde Holded.

Deje de perseguir los pagos

Controle cuándo cobra y elimine el estrés de tener pagos sin cobrar. GoCardless le permite elegir cuándo le pagan sus clientes.

Tarifas bajas, sin precios ocultos

1 % + 0,20 € por transacción. 2 € como máximo.

tarifas

Conecte a GoCardless a su cuenta de Holded

Inscríbase ya

¿Está listo para empezar?

Inscríbase ya

Resources

  • Seis maneras de convencer a tus clientes para que empiecena usar GoCardless

  • Preferencias de pago de los consumidores en 2021

  • [Guide] Why Direct Debit