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Die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021 – die 5 wichtigsten Erkenntnisse
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Nutzen Sie die 5 wichtigsten Erkenntnisse unserer Studie für Ihr Unternehmen

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3 Wege, wie GoCardless Ihnen hilft, den richtigen Zahlungsmix zu wählen
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Wie wollen deutsche Kunden ihre Stromrechnung am liebsten bezahlen?
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Erfahren Sie, wie Kunden ihre Stromrechnungen am liebsten bezahlen.

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[Bericht] Die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021
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Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Erfahren Sie alles über die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021 und wie Sie diese für Ihr Unternehmen nutzen können.

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Zahlungserfolgs-Index 2020: Ein genauer Blick auf Deutschland
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Wir haben über 52 Mio. Zahlungen analysiert – hier sind 5 wichtige Erkenntnisse.

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Ursachen, Kosten und Lösungen: Alles über Rücklastschriften
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Erfahren Sie alles, was Sie jetzt über Rücklastschriften wissen müssen.

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Die Wichtigkeit von verschiedenen Bezahlmöglichkeiten im Onlinehandel
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Wie funktioniert eine EC-Kartenzahlung?
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Die 3 wichtigen Schritte bei Rücklastschriften
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Wie gehen Sie also am besten mit Rücklastschriften um?

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Going Global - Episode 1: Why your international expansion plan should prioritise payment preference
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with special guest Paul Lynch, CEO Chargify

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Beliebte Zahlungsarten in Deutschland: Ein Blick auf 2019 - 2020
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Was sind die Anforderungen an E-Rechnungen?
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3 Wege, wie GoCardless Unternehmen hilft, ihren Zahlungserfolg zu maximieren
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Warum eine Zahlung fehlschlägt und wie GoCardless hilft, dies zu beheben.

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Warum Zahlungspräferenzen im B2B-Bereich wichtig sind
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Die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer großen Studie.

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Die digitale Transformation der Zahlungsmechanik von Energieversorgern in Großbritannien: Was andere Länder lernen können
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[Weltweite] Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich
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Wir haben 4.990 Unternehmen in 9 Märkten befragt, um festzustellen, welche Zahlungsmethoden Unternehmen für verschiedene Anwendungsfälle bevorzugen.

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4 Beispiele, wie GoCardless die Komplexität beim Einziehen regelmäßiger Zahlungen reduziert
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Wie GoCardless diese Kosten minimieren kann

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Online-Zahlungen akzeptieren: Welche Methode gibt es?
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Ein Leitfaden für Dauerauftragszahlungen – einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteilen und Alternativen.

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Das Lastschriftverfahren ist der einfachste, sicherste und bequemste Weg, um regelmäßige oder wiederkehrende Zahlungen zu tätigen; deshalb wird es gerne für Dinge wie zum Beispiel Stromrechnungen verwendet.

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Bevor Sie Zahlungen per Lastschrift einziehen können, muss Ihnen Ihr Kunde ein sogenanntes Lastschriftmandat erteilen. Dieses Mandat wird auch als als „Einzugsermächtigung“ oder DDI (engl. Direct Debit Instruction) bezeichnet

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Alles über Churn - ein E-Book in Zusammenarbeit mit Chargify
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Wenn Kunden genauso schnell abwandern wie konvertieren, werden Ihre wiederkehrenden Umsätze nie ihr wahres Potenzial erreichen können. Laden Sie sich den Guide herunter und erhalten Sie umsetzbare Tipps zur Steuerung des Churns von SaaS-Experten.

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