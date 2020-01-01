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Nutzen Sie die 5 wichtigsten Erkenntnisse unserer Studie für Ihr Unternehmen
3 Wege, wie GoCardless Ihnen hilft, den richtigen Zahlungsmix zu wählen
Erfahren Sie, wie Kunden ihre Stromrechnungen am liebsten bezahlen.
Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Erfahren Sie alles über die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021 und wie Sie diese für Ihr Unternehmen nutzen können.
Wir haben über 52 Mio. Zahlungen analysiert – hier sind 5 wichtige Erkenntnisse.
Erfahren Sie alles, was Sie jetzt über Rücklastschriften wissen müssen.
Das Onlinegeschäft boomt. Immer mehr Unternehmen bieten ihre Produkte und Ser...
Wie gehen Sie also am besten mit Rücklastschriften um?
with special guest Paul Lynch, CEO Chargify
Warum eine Zahlung fehlschlägt und wie GoCardless hilft, dies zu beheben.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer großen Studie.
Digitale Transformation und fortschreitende Technologie
Wir haben 4.990 Unternehmen in 9 Märkten befragt, um festzustellen, welche Zahlungsmethoden Unternehmen für verschiedene Anwendungsfälle bevorzugen.
Entdecken Sie, wie GoCardless die Komplexität von Zahlungen
Wie GoCardless diese Kosten minimieren kann
Ein Leitfaden für Dauerauftragszahlungen – einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteilen und Alternativen.
Das Lastschriftverfahren ist der einfachste, sicherste und bequemste Weg, um regelmäßige oder wiederkehrende Zahlungen zu tätigen; deshalb wird es gerne für Dinge wie zum Beispiel Stromrechnungen verwendet.
Bevor Sie Zahlungen per Lastschrift einziehen können, muss Ihnen Ihr Kunde ein sogenanntes Lastschriftmandat erteilen. Dieses Mandat wird auch als als „Einzugsermächtigung“ oder DDI (engl. Direct Debit Instruction) bezeichnet
Wenn Kunden genauso schnell abwandern wie konvertieren, werden Ihre wiederkehrenden Umsätze nie ihr wahres Potenzial erreichen können. Laden Sie sich den Guide herunter und erhalten Sie umsetzbare Tipps zur Steuerung des Churns von SaaS-Experten.