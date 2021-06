Beliebte Zahlungsarten in Deutschland: Ein Blick auf 2019 - 2020

Würden Sie jetzt etwas von uns kaufen?

Das ist viel zu schnell, stimmt‘s? Möglicherweise sehen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die wir verkaufen möchten, gerade zum ersten Mal. Der Kaufzyklus für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung ist meistens lang und komplex, und zwar gleichermaßen für Endverbraucher wie für Unternehmen. Das gilt zwar nicht immer, aber doch in den meisten Fällen (insbesondere im B2B-Bereich). Wie geht man also idealerweise vor?

Es gibt einen Faktor in diesem Prozess, den Sie vielleicht unterschätzen: die Erfahrung beim Bezahlen. Amy Konary, VP of Business Innovation bei Zuora und Vorsitzende des Subscribed Institute, drückt das folgendermaßen aus:

„Die Kunden erwarten heute mehr als nur ein großartiges Produkt... Sie finden immer weniger Gefallen an standardisierten Produkten und legen zunehmend Wert auf personalisierte Dienstleistungen... Der Kunde ist König und es zählt, was er will, wann er es will und wie er es will. Kunden wollen nach ihren Regeln einkaufen. Ihr Bedürfnis nach Selbstbestimmung und freier Wahl hört auch bei der Bezahlung nicht auf.“