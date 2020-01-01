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Tamara Ciullo

Product Marketing Manager

Als Product Marketing Manager bei GoCardless, fokussiert sich Tamara auf die Umsatzsteigerung des Unternehmens, dies bezieht sich vor allem auf die Steigerung des Kaufvolumens der Händler und die Erhöhung der Kundenbindung. Tamara besuchte die Universität Hohenheim in Deutschland und absolvierte ihr Studium mit dem Abschluss Bachelor of Science in dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften. 2017 zog Tamara nach England für ein Praktikum bei Rolls Royce Power Systems und übernahm seither diverse Positionen bei einem der führenden Kartenanbieter HERE Technologies vermehrt im Bereich Product Marketing. 2022 trat Tamara GoCardless bei.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.