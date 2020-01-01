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Rachel Astall

GoCardless und Xero: Ideal für Kleinunternehmen
GoCardless und Xero: Ideal für Kleinunternehmen

Xero-Kunden werden mit GoCardless bis zu doppelt so schnell bezahlt

Lesezeit 3 min.
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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.