[Bericht] Der globale Payment Timing Index 2021

Der Cashflow ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Ein besserer Cashflow bedeutet:

Geringere Kreditrisiken

Die Möglichkeit, in Wachstum zu investieren

Ein besser vorhersehbarer Umsatzstrom

Forrester hat festgestellt, dass die durchschnittliche DSO für Unternehmen 20-30 Tage beträgt. Wir haben über 40 Millionen Zahlungen von 65.000 Unternehmen ausgewertet, um eine Benchmark für Zahlungszeiten zu ermitteln.

Das Ergebnis: Sie sollten nicht 30 Tage warten müssen, bis Sie bezahlt werden. Verkürzen Sie Ihre DSO auf 3,6 Tage.

Laden Sie sich den Bericht kostenlos herunter und erfahren Sie, wie Sie Zahlungen schneller einziehen können, um Ihren Cashflow zu verbessern und Ihr Wachstum zu fördern.

Mit Kommentaren der GoCardless-Partner Xero und Salesforce.