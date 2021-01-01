[Bericht] Der globale Payment Timing Index 2021

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Wie schnell wird Ihr Unternehmen im Vergleich zum Branchenstandard bezahlt? Wir haben über 40 Millionen Zahlungen von 65.000 Unternehmen untersucht, um das herauszufinden.
Geringere Kreditrisiken
Die Möglichkeit, in Wachstum zu investieren
Ein besser vorhersehbarer Umsatzstrom
Forrester hat festgestellt, dass die durchschnittliche DSO für Unternehmen 20-30 Tage beträgt. Wir haben über 40 Millionen Zahlungen von 65.000 Unternehmen ausgewertet, um eine Benchmark für Zahlungszeiten zu ermitteln.
Das Ergebnis: Sie sollten nicht 30 Tage warten müssen, bis Sie bezahlt werden. Verkürzen Sie Ihre DSO auf 3,6 Tage.
Laden Sie sich den Bericht kostenlos herunter und erfahren Sie, wie Sie Zahlungen schneller einziehen können, um Ihren Cashflow zu verbessern und Ihr Wachstum zu fördern.
Mit Kommentaren der GoCardless-Partner Xero und Salesforce.