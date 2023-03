Die BNPL-Branche hat in den letzten Jahren ein immenses Wachstum erlebt. Schätzungen zufolge wird der Weltmarkt bis 2027 ein Volumen von über 400 Milliarden Euro erreichen. Die Pandemie hat diesen Trend nur noch beschleunigt, da die Verbraucher BNPL nutzen, um Waren und Dienstleistungen schnell und bequem zu kaufen, ohne die mit Kreditkarten verbundenen hohen Zinskosten zahlen zu müssen. In Deutschland müssen Unternehmen ein starkes BNPL-Angebot haben, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Aber wie wählen sie den besten Anbieter aus?

Um sicherzustellen, dass deutsche Unternehmen von den neuesten BNPL-Technologien profitieren können, bieten viele Anbieter spezielle Smartphone-Apps an. Diese bieten den Nutzern eine einfach zu bedienende Plattform, mit der sie auf ihre Konten zugreifen, anstehende Zahlungen einsehen und neue Einkäufe tätigen können. Darüber hinaus bieten einige BNPL-Anbieter auch automatische Zahlungsoptionen an, so dass die Kunden sich keine Sorgen machen müssen, dass sie Zahlungen vergessen oder verpassen.

Afterpay

Afterpay ist ein revolutionärer Zahlungsanbieter mit Sitz in Australien, der Kunden die Möglichkeit bietet, Waren und Dienstleistungen jetzt zu kaufen und später per Banküberweisung, Lastschrift oder Ratenzahlung zu bezahlen. Über ihr MyAfterPay-Dashboard haben Kunden jederzeit den Überblick über ihren aktuellen Zahlungsstatus. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 98 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen - insgesamt 318 Millionen Euro.

Apple Pay Later

Apple Pay Later ist die revolutionäre neue Buy Now Pay Later (BNPL) Lösung von Apple, einem der größten Technologieunternehmen der Welt. Damit haben iPhone-Benutzer die Möglichkeit, ihre Lieblingsartikel überall dort zu kaufen, wo Apple Pay akzeptiert wird, und die Zahlungen auf vier Raten zu verteilen. Es fallen keine Zinsen und keine Gebühren an, was es zu einer unglaublich günstigen Option macht.

Billpay

Der Service Billpay, der jetzt zum renommierten Unternehmen Klarna Group gehört, bietet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Ihre Rechnungen zu bezahlen. Sie können zwischen drei Zahlungsoptionen wählen - Banküberweisung, Lastschriftverfahren oder den innovativen Ratenzahlungsplänen Buy Now Pay Later (BNPL), die Ihnen Flexibilität bei der Budgetplanung bieten.

Klarna

Klarna, der schwedische Finanztechnologiekonzern, steht an der Spitze des Marktes für Buy Now Pay Later (BNPL) in Europa. Mit einem Umsatz von 1,08 Milliarden Euro im Jahr 2020 ist der Wert von Klarna auf rund 70 Milliarden Euro gestiegen. Das Unternehmen bietet zwei Zahlungsarten an - Banküberweisung und Ratenkauf. Wer sich für den Ratenkauf interessiert, muss sich zu einem Mindestbetrag von 200 Euro verpflichten, um die Dienste von Klarna in Anspruch nehmen zu können.

PayPal

PayPal bietet keinen Kauf auf Rechnung, aber die Möglichkeit der Ratenzahlung. Ab einem Bestellwert von 99 bis 5.000 Euro können Sie den Betrag in zwölf monatlichen Raten abbezahlen. Der effektive Jahreszins liegt bei 9,99 Prozent und der feste Sollzins bei 9,56 Prozent. Eine außerplanmäßige Rückzahlung oder eine vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit und ohne zusätzliche Gebühren möglich. Sie können Ihre Ratenzahlungen in Ihrem PayPal-Konto jederzeit im Auge behalten. Ein weiterer Pluspunkt: Mit der Option "Ratenzahlung" profitieren Sie auch vom PayPal-Käuferschutz.

Unzer Payments

Unzer Payments, früher bekannt als Heidelpay, ist ein Fintech-Unternehmen, das E-Commerce-Händlern eine White-Label-Lösung für Rechnungskauf, Ratenzahlung, SEPA-Lastschrift und Direktüberweisung bietet. Hinter dem Unternehmen steht der Finanzinvestor KKR, der 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernommen hat. Diese Investition belief sich auf 600 Millionen Euro. Unzer strebt nun einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr 2020 an und will einer der Top-Anbieter in Europa werden.

BNPL und GoCardless

GoCardless ist der ideale Zahlungspartner für BNPL-Anbieter und bietet eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, wiederkehrende Ratenzahlungen zu verwalten. Mit GoCardless können Unternehmen sicher sein, dass die Zahlungen schnell und ohne Kosten und Ärger abgewickelt werden. Außerdem können internationale Transaktionen dank der günstigen Gebühren von GoCardless für die Kartenverarbeitung, Bankdienstleistungen und Währungsumrechnung problemlos abgewickelt werden. Darüber hinaus profitieren Unternehmen, die GoCardless nutzen, von der intuitiven Benutzeroberfläche und den fortschrittlichen Protokollen zum Schutz vor Betrug, die sowohl die Sicherheit der Kunden als auch einen einfachen Zugang gewährleisten.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.