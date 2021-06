März-Update: Vorsichtsmaßnahmen bezüglich COVID-19

Von GoCardless — März 2020 — Lesezeit 1 min.

Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter und um die Kontinuität unseres Services zu gewährleisten

Da COVID-19 sich weiter ausbreitet, ergreifen wir notwendige Maßnahmen, um unsere Mitarbeiter zu schützen und unseren Kunden weiterhin das gewohnt hohe Serviceniveau zu bieten.

Unsere Teams verfolgen die Hinweise von Regierungen und Behörden genau und setzen die empfohlenen Maßnahmen um. Darüber hinaus ergreifen wir die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

Wir haben unsere Niederlassungen überall auf der Welt am Montag, dem 16. März, geschlossen und alle Mitarbeiter bis auf Weiteres ins Homeoffice geschickt.

Wir haben alle Dienstreisen mit sofortiger Wirkung bis Ende April gestrichen.

Wir verschieben alle externen Veranstaltungen auf Ende April, wenn sie nicht per Videokonferenz abgehalten werden können.

Gewährleistung der Servicekontinuität

Wir verfügen über stabile Prozesse und haben eine Pandemie schon vor einiger Zeit als Faktor für unsere Geschäftskontinuität in Betracht gezogen. Da unser Unternehmen vor allem auf Cloud-Tools basiert, die über das Internet aufgerufen werden können, sind wir gut aufgestellt, um die kommenden Herausforderungen ohne Einschränkungen für unsere Kunden zu meistern.

Wir konzentrieren uns derzeit auf unsere wichtigsten Prozesse, um die Servicekontinuität in mehreren Szenarien zu gewährleisten. Das gilt u. a. auch für Situationen, in denen wichtige Mitarbeiter ausfallen. Unsere Krisen- und Managementteams treffen sich weiterhin täglich, um sicherzustellen, dass wir angemessen handeln und in der Lage sind, unsere Operationen in Echtzeit an die Entwicklung der Situation anzupassen.

Wir werden weitere Informationen veröffentlichen, falls es neue Entwicklungen gibt, die eine Überarbeitung dieser Einschätzung nötig machen.

Für mehr Informationen, besuchen Sie unser FAQ: COVID-19.