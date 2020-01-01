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Von Anfang an sicher gebaut

GoCardless nutzt Verschlüsselung, die dem Level des Militärs entspricht, um Ihre Daten stets sicher zu bewahren. Wir sind von den wichtigsten Namen in der Zahlungsbranche autorisiert.

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Autorisiert von der FCA

GoCardless ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als Zahlungsdienst autorisiert und kann Zahlungen in ganz Europa einziehen.

Tausende Kunden vertrauen uns

GoCardless bietet tausenden von Unternehmen in ganz Europa Zugang zum Lastschriftverfahren.

Von hochrangingen Investoren unterstützt

Balderton Capital und Accel Partners gehören zu den Investoren von GoCardless.

Our security pillars

Geschützte Bankkonten

Geld, das von GoCardless eingezogen wird, wird in designierten Konten für unsere Kundengelder aufbewahrt.

Kundenschutz wird großgeschrieben

Falls bei einer Zahlung irgendetwas schief geht, stehen dem Zahlenden sofortige Rückerstattungen zu.

Verschlüsselung wie beim Militär

Alle vertraulichen Informationen sind RSA verschlüsselt und werden ausschließlich über sichere Kanäle kommuniziert.

Sind Sie bereit für den ersten Schritt?

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Kontakt

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.