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GoCardless ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als Zahlungsdienst autorisiert und kann Zahlungen in ganz Europa einziehen.
GoCardless bietet tausenden von Unternehmen in ganz Europa Zugang zum Lastschriftverfahren.
Balderton Capital und Accel Partners gehören zu den Investoren von GoCardless.
Geld, das von GoCardless eingezogen wird, wird in designierten Konten für unsere Kundengelder aufbewahrt.
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