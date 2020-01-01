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SUPPORT & SERVICE

Basis-Erfolg

Zuverlässiger Support bei allen grundlegenden Fragen.

Servicestandards und Inklusivleistungen

Service für den Basis-Kundenerfolg

Der Basis-Kundenerfolg gibt Ihnen all die Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, damit Ihre Reise mit GoCardless erfolgreich verläuft. Sie erhalten Zugang zu speziellem Schulungsmaterial, und unser Team sorgt hinter den Kulissen dafür, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen – wenn Sie es brauchen und in jeder Phase. Zu den Basis-Kundenerfolgs-Serviceleistungen gehören unter anderem:

Orientierung & Implementierung

Ein strukturiertes digitales Implementierungsprogramm und bei Bedarf Zugang zu zusätzlichem Support.

Eigener Produkt-Support

0900-1800 zu Ihren lokalen Geschäftszeiten mit Priority-Reaktionszeiten.

Kontinuierliche Betreuung

Ein digitales Erfolgsprogramm, bei dem es vor allem darum geht, Sie erstmals mit allen Aspekten von GoCardless vertraut zu machen – von der Erstellung Ihres Kontos über den Erhalt Ihrer ersten Auszahlung bis hin zum weiteren Wachstum Ihres Unternehmens.

GoCardless ist großartig. Sie sind immer für uns da, wenn wir ein Problem haben und Hilfe brauchen. Das Service-Niveau bei GoCardless ist sehr hoch, und unser Zahlungsteam schätzt das sehr. Nach einer kurzen Einweisung kann jeder mit GoCardless arbeiten, um die Kundenbetreuung zu verbessern.

James Symes, CEO, Bike Club

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Sprechen Sie unser Support-Team an

Schreiben Sie eine E-Mail an help@gocardless.com oder finden Sie im Customer Hub unsere lokalisierten Telefonnummern

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Demnächst

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Nutzungsbedingungen

Definitionen der Service Levels

Ausgeschlossene Serviceleistungen

1). Fragen zur Verifizierung von Konten, zur Einhaltung von Vorschriften, zu Betrug, Krediten, Anwendungsfällen oder Verkäufen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kundensupports und werden außerhalb der oben genannten Service-Levels bearbeitet.

2). Anfragen von Zahlern (die eine Organisation über GoCardless bezahlen) sind durch die oben genannten Service-Levels nicht abgedeckt und erhalten eine standardisierte Reaktionszeit von 18 Geschäftsstunden.

3). Der telefonische Support ist nur auf Englisch verfügbar.

4). Die Reaktionszeiten des E-Mail-Supports beziehen sich nur auf E-Mail-Adressen, die ausschließlich Ihre Unternehmensdomäne verwenden.

Essential – erste Schritte

Kontakt aufnehmen

Wenn Sie mehr über erste Schritte mit Essential Success (Basis-Erfolg) erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei unserem Team, und wir besprechen gern unsere Optionen mit Ihnen.

Kontakt aufnehmen

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.