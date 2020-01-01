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Pay by Bank

Ziehen Sie mühelos Einmalzahlungen ein.

85 % der Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen müssen von Zeit zu Zeit auch einmalige Zahlungen einziehen. Unsere Open Banking-Funktion Pay by Bank gibt Ihnen die Möglichkeit, Einmalzahlungen einfach, sicher und bequem einzuziehen.

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Bewältigung der Herausforderungen beim Einziehen von Einmalzahlungen

Die üblichen Möglichkeiten sind begrenzt: Karten haben teure Transaktionsgebühren und bergen das Risiko von Kartenzahlungsbetrug; Banküberweisungen bieten eine schlechte Customer Experience; Lastschriften sind für Einmalzahlungen nicht geeignet. Pay by Bank basiert auf Open Banking und wurde als Ergänzung zur Lastschrift entwickelt, um Ihnen die Abwicklung von Bank-zu-Bank-Zahlungen zu erleichtern. Pay by Bank ist besonders schnell, einfach und sicher für Sie und Ihre Kunden, da Sie eine sofortige Zahlungsbestätigung erhalten. So haben Sie stets den Überblick über Ihre Geldeingänge.

Geschaffen für einmalige Zahlungen

Sofortige Bestätigung

Profitieren Sie von Echtzeit-Bestätigungen für Sie und Ihre Kunden durch Bank-zu-Bank-Zahlung.

Mehr Sicherheit

Helfen Sie mit, Betrug zu verhindern, indem Sie die Kontodaten Ihrer Kunden sofort autorisieren. Kein Screen Scraping. Vollständig ACPR-reguliert.

Verbesserte Umwandlungsrate

Bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Customer Journey mit reibungsloser Autorisierung und ohne die Notwendigkeit, Kartendaten einzugeben.

Geringere Gebühren

Sparen Sie Zeit und Geld. Pay by Bank ist durchschnittlich 54 % günstiger als Online-Kartentransaktionen. Zusätzlich sparen Sie an der Verwaltungszeit für die Verfolgung fehlgeschlagener Zahlungen.

So funktioniert es

Während des ersten Monats, in dem wir die Funktion nutzten, erreichten wir mit [Pay by Bank] zwei Drittel der Kunden, bei denen eine Zahlung fehlgeschlagen war.

Oliver Nelson, Gründer und CEO von Cuckoo Broadband

Pay by Bank ist ideal für:

Erstmalige Zahlung

Sie können die erste Zahlung von neuen Kunden direkt einziehen, bevor das Lastschriftverfahren eingerichtet ist.

Einfache Rechnungsstellung

Ziehen Sie einmalige Zahlungen schnell ein, indem Sie Ihren Kunden eine Rechnung mit einem Pay by Bank-Link senden.

  • Erstmalige Zahlung

    Sie können die erste Zahlung von neuen Kunden direkt einziehen, bevor das Lastschriftverfahren eingerichtet ist.

  • Einfache Rechnungsstellung

    Ziehen Sie einmalige Zahlungen schnell ein, indem Sie Ihren Kunden eine Rechnung mit einem Pay by Bank-Link senden.

Einmalige Zahlungen für Produkte oder Dienstleistungen

Laden Sie Kunden zum Kauf zusätzlicher Waren oder Dienstleistungen ein, die außerhalb ihrer regelmäßigen Zahlungen bezahlt werden können. Pay by Bank eignet sich auch für die Verfolgung von fehlgeschlagenen Zahlungen.

Kontoaufladung

Fordern Sie Ihre Kunden auf, ihr Konto mit einer einmaligen Zahlung sofort aufzuladen, um Ihre Dienste weiter nutzen zu können.

  • Einmalige Zahlungen für Produkte oder Dienstleistungen

    Laden Sie Kunden zum Kauf zusätzlicher Waren oder Dienstleistungen ein, die außerhalb ihrer regelmäßigen Zahlungen bezahlt werden können. Pay by Bank eignet sich auch für die Verfolgung von fehlgeschlagenen Zahlungen.

  • Kontoaufladung

    Fordern Sie Ihre Kunden auf, ihr Konto mit einer einmaligen Zahlung sofort aufzuladen, um Ihre Dienste weiter nutzen zu können.

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Verfügbarkeit der Funktion

Wenn Sie noch kein GoCardless-Kunde sind, registrieren Sie sich oder sprechen Sie mit einem unserer Experten.

Nutzen Sie GoCardless über einen Partner?

Wenn Sie über eine Partneranwendung mit GoCardless verbunden sind, wird Pay by Bank in Kürze für Sie verfügbar sein. Registrieren Sie sich hier, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Haben Sie weitere Fragen?

Erfahren Sie mehr in unseren FAQs. Wenn Sie ein Entwickler sind, können Sie hier auch unsere nützliche API-Dokumentation lesen.

Nutzen Sie noch heute Pay by Bank

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.