Die üblichen Möglichkeiten sind begrenzt: Karten haben teure Transaktionsgebühren und bergen das Risiko von Kartenzahlungsbetrug; Banküberweisungen bieten eine schlechte Customer Experience; Lastschriften sind für Einmalzahlungen nicht geeignet. Pay by Bank basiert auf Open Banking und wurde als Ergänzung zur Lastschrift entwickelt, um Ihnen die Abwicklung von Bank-zu-Bank-Zahlungen zu erleichtern. Pay by Bank ist besonders schnell, einfach und sicher für Sie und Ihre Kunden, da Sie eine sofortige Zahlungsbestätigung erhalten. So haben Sie stets den Überblick über Ihre Geldeingänge.