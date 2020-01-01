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[Neu] Verified Mandates
Prüfen Sie, ob die Kontodaten eines neuen Kunden echt sind, ohne dabei den Checkout-Prozess zu beeinträchtigen.
Betrug hat einen hohen Preis: 66 % der Unternehmen geben mehr als 10 % des Wertes einer fehlgeschlagenen Zahlung aus, um sie wiederherzustellen. Wenn Sie jedoch jeden Tag potenziell Tausende von neuen Kunden registrieren, wie können Sie dann jede neue Zahlung verifizieren und gleichzeitig Ihren Kunden einen nahtlosen Checkout-Prozess bieten?
Mit Verified Mandates können Sie jetzt Ihre Kunden verifizieren und gleichzeitig ein neues Lastschriftmandat einrichten. Unterstützt durch Open Banking werden Kunden, die neue wiederkehrende Zahlungen einrichten, mit ihrer mobilen App oder ihrem Online-Banking verbunden, wo sie ihre Kontodaten sofort authentifizieren können. Sobald das Konto verifiziert ist, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Kunde eine sofortige Bestätigung.
Ein Viertel der Unternehmen benötigt drei bis fünf Tage, um betrügerische Zahlungen zu bemerken. Erkennen Sie Betrugsversuche sofort.
Stoppen Sie den Zahlungsbetrug, bevor er passiert. Je mehr erfolgreiche Zahlungen, desto besser können Sie Ihren Cashflow vorhersagen.
Bieten Sie Ihren Kunden einen nahtlosen Checkout-Prozess und verifizieren Sie neue Kunden direkt im Zahlungsvorgang.
Verwalten Sie Betrugsprävention und Zahlungen an nur einem Ort und reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und die Anzahl der verwendeten Lösungen.
Möchten Sie wissen, wie der Prozess für Ihre Kunden aussieht? Unsere Demo zeigt es Ihnen.
Mit Verified Mandates sind Sie in der Lage, täglich Hunderte oder Tausende von Ihren neuen Kunden zu verifizieren. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihren Neukunden kostenlose Testversionen anbieten.
Wenn Ihre Abonnements einen besonders hohen Wert haben, bietet Verified Mandates Ihnen das optimale Werkzeug an, um Ihre Einnahmen zu sichern.
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