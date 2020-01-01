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[Neu] Verified Mandates

Erkennen Sie Zahlungsbetrug sofort

Prüfen Sie, ob die Kontodaten eines neuen Kunden echt sind, ohne dabei den Checkout-Prozess zu beeinträchtigen.

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Entscheiden Sie sich nicht länger zwischen Betrugsprävention und Customer Experience

Betrug hat einen hohen Preis: 66 % der Unternehmen geben mehr als 10 % des Wertes einer fehlgeschlagenen Zahlung aus, um sie wiederherzustellen. Wenn Sie jedoch jeden Tag potenziell Tausende von neuen Kunden registrieren, wie können Sie dann jede neue Zahlung verifizieren und gleichzeitig Ihren Kunden einen nahtlosen Checkout-Prozess bieten?

Mit Verified Mandates können Sie jetzt Ihre Kunden verifizieren und gleichzeitig ein neues Lastschriftmandat einrichten. Unterstützt durch Open Banking werden Kunden, die neue wiederkehrende Zahlungen einrichten, mit ihrer mobilen App oder ihrem Online-Banking verbunden, wo sie ihre Kontodaten sofort authentifizieren können. Sobald das Konto verifiziert ist, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Kunde eine sofortige Bestätigung.

Vorteile

Sofortige Betrugsprävention

Ein Viertel der Unternehmen benötigt drei bis fünf Tage, um betrügerische Zahlungen zu bemerken. Erkennen Sie Betrugsversuche sofort.

Geschützte Einnahmen

Stoppen Sie den Zahlungsbetrug, bevor er passiert. Je mehr erfolgreiche Zahlungen, desto besser können Sie Ihren Cashflow vorhersagen.

Optimale Customer Experience

Bieten Sie Ihren Kunden einen nahtlosen Checkout-Prozess und verifizieren Sie neue Kunden direkt im Zahlungsvorgang.

Einsparung von Zeit und Geld

Verwalten Sie Betrugsprävention und Zahlungen an nur einem Ort und reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und die Anzahl der verwendeten Lösungen.

Sehen Sie sich eine Demo an

Möchten Sie wissen, wie der Prozess für Ihre Kunden aussieht? Unsere Demo zeigt es Ihnen.

So funktioniert Verified Mandates

Verwenden Sie Verified Mandates für:

Wiederkehrende Zahlungen mit hohem Volumen

Mit Verified Mandates sind Sie in der Lage, täglich Hunderte oder Tausende von Ihren neuen Kunden zu verifizieren. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihren Neukunden kostenlose Testversionen anbieten.

Zahlungen mit hohem Wert

Wenn Ihre Abonnements einen besonders hohen Wert haben, bietet Verified Mandates Ihnen das optimale Werkzeug an, um Ihre Einnahmen zu sichern.

  • Wiederkehrende Zahlungen mit hohem Volumen

    Mit Verified Mandates sind Sie in der Lage, täglich Hunderte oder Tausende von Ihren neuen Kunden zu verifizieren. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihren Neukunden kostenlose Testversionen anbieten.

  • Zahlungen mit hohem Wert

    Wenn Ihre Abonnements einen besonders hohen Wert haben, bietet Verified Mandates Ihnen das optimale Werkzeug an, um Ihre Einnahmen zu sichern.

Nutzen Sie noch heute Verified Mandates

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.