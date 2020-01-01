Betrug hat einen hohen Preis: 66 % der Unternehmen geben mehr als 10 % des Wertes einer fehlgeschlagenen Zahlung aus, um sie wiederherzustellen. Wenn Sie jedoch jeden Tag potenziell Tausende von neuen Kunden registrieren, wie können Sie dann jede neue Zahlung verifizieren und gleichzeitig Ihren Kunden einen nahtlosen Checkout-Prozess bieten?

Mit Verified Mandates können Sie jetzt Ihre Kunden verifizieren und gleichzeitig ein neues Lastschriftmandat einrichten. Unterstützt durch Open Banking werden Kunden, die neue wiederkehrende Zahlungen einrichten, mit ihrer mobilen App oder ihrem Online-Banking verbunden, wo sie ihre Kontodaten sofort authentifizieren können. Sobald das Konto verifiziert ist, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Kunde eine sofortige Bestätigung.