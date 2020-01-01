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Zeit und Geld durch fehlgeschlagene Zahlungen zu verlieren hat jetzt ein Ende. Verringern Sie Churn, entlasten Sie Ihr Team und lassen Sie Ihre Einnahmen zurück in Ihr Unternehmen fließen – mit dem Lastschriftverfahren.
Eine fehlgeschlagene Zahlung ist nur der Anfang.
Was folgt sind Forderungsausfälle, eine erhöhte Churn-Rate und zusätzliche Arbeitskosten. Ihr Working Capital wird blockiert, während der LTV sinkt und Ihre Akquisitionskosten steigen.
Und Sie müssen Zahlungen hinterherlaufen, anstatt die Zeit in Ihr Unternehmen zu investieren.
Die Geldverwaltungs-App Plum hat sich für GoCardless entschieden, um ein automatisiertes Abrechnungssystem mit geringen Zahlungsausfallraten aufzubauen.
Durch die Umstellung auf nahtlose Konto-zu-Konto-Zahlungen mit GoCardless erfuhr Plum einen Anstieg des Gesamtwerts der monatlichen Einzahlungen um 131 %.
Durch intelligente Wiederholungen fehlgeschlagener Zahlungen mit Success+ konnte Plum einen Rückgang der Zahlungsausfälle von 3,6 % auf 0,48 % verzeichnen.
Finden Sie mit unserem praktischen Rechner heraus, wie viel Cashflow Sie in Ihr Unternehmen zurückfließen lassen können. Nach nur drei einfachen Fragen erfahren Sie, wie viel Sie sparen könnten.
Wir haben Partnerschaften mit über 200 führenden Abrechnungsplattformen, so dass Sie Zahlungen mit nur einem Mausklick autorisieren, verwalten und abrechnen können.
Sie benötigen eine individuelle Integration? Unsere RESTful API bietet Ihnen eine einfache und problemlose Integration für eine Skalierung mit dem Lastschriftverfahren.
Bei einer Analyse unserer Zahlungsausfallraten zeigte sich, dass GoCardless eine viel niedrigere Ausfallrate hat, als der Durchschnitt unsere anderen Zahlungsmethoden. Wir gehen davon aus, dass unsere Zahlungsausfallraten insgesamt sinken werden, je mehr Kunden GoCardless nutzen
Courtney Chin, Director of FinTech Ops, Deel
Erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen helfen kann:
Die Zahlungsausfallraten von 8 % bei Kreditkartenzahlungen zu vermeiden (und wie diese überhaupt entstehen)
Zahlungen wiederherstellen, selbst nach einer Benachrichtigung über unzureichende Mittel
Kritische Fehler in Zusammenhang mit der Lastschrift-Infrastruktur zu vermeiden, die auftreten, wenn Sie mit der Skalierung beginnen
Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen 97,3 % der Zahlungen beim ersten Mal erfolgreich einziehen kann und buchen Sie eine Demo mit einem unserer Experten.