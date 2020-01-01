Eine fehlgeschlagene Zahlung ist nur der Anfang.

Was folgt sind Forderungsausfälle, eine erhöhte Churn-Rate und zusätzliche Arbeitskosten. Ihr Working Capital wird blockiert, während der LTV sinkt und Ihre Akquisitionskosten steigen.

Und Sie müssen Zahlungen hinterherlaufen, anstatt die Zeit in Ihr Unternehmen zu investieren.