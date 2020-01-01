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BERECHNENSie die Kosten von Churn für Ihr Unternehmen

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden wiederkommen

Nicht alle Kunden, die abwandern, tun dies freiwillig. 30 % von Churn sind auf Zahlungsausfälle zurückzuführen.

Reduzieren Sie Ihre Churn-Rate um 50 %, indem Sie Ihre Zahlungsausfallrate senken.

Berechnen Sie Ihre Churn-Kosten

Lassen Sie die Customer Experience nicht durch Zahlungsausfälle beeinträchtigen

Churn ist nicht nur ein starker Indikator für den Zustand Ihres Unternehmens, sondern steht auch in direktem Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Zahlungen. Hamish Wood, Senior Manager Customer Experience, erklärt, wie Zahlungen mit niedrigen Ausfallraten dazu beitragen, dass Kunden zufrieden sind und wiederkommen.

Wie viel kostet unfreiwilliger Churn Ihr Unternehmen?

Erfahren Sie, wie viel Geld Churn Sie jeden Monat kostet und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Branchendurchschnitt. Wie sähen Ihre Umsätze aus, wenn Sie mehr Kunden halten könnten? 

Berechnen Sie Ihre Churn-Kosten

Warum ist Churn so wichtig?

11-15% aller fehlgeschlagenen Zahlungen führen zu unfreiwilligem Churn

Es ist 25x teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen als einen bestehenden zu halten

5% Verbesserung in der Kundenbindung können den Umsatz um 25-95 % steigern

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[Infografik] Churn ist ein echtes Problem

Die Abwanderung von Kunden ist komplex und teuer. In dieser Infografik erfahren Sie mehr über die wahren Kosten von Churn, wie Sie sie reduzieren können und welche Auswirkungen es hat, wenn Sie Ihre Zahlungsmethode um das Lastschriftverfahren erweitern.

Jetzt ansehen

Wandern Ihre Kunden freiwillig oder unfreiwillig ab?

Die Churn-Rate ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit Ihres Unternehmens. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur unzufriedene Kunden Ihr Unternehmen verlassen. Erfahren Sie, wie Sie Churn kosteneffektiv reduzieren können.

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  • [Infografik] Churn ist ein echtes Problem

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So hat DocuSign den Customer Lifetime Value gesteigert

DocuSign benötigte einen Zahlungsdienstleister, der sowohl zuverlässig für wiederkehrende Zahlungen ist als auch in Schlüsselmärkten von DocuSign-Kunden bevorzugt wird. Erfahren Sie, wie DocuSign mit dem Lastschriftverfahren die Kundenbindung erhöhen konnte.

Lesen Sie die ganze Geschichte

Optimieren Sie Ihre Zahlungsstrategie, um unfreiwilligen Churn zu verhindern

Einen neuen Kunden zu gewinnen kostet rund 25 Mal mehr, als einen bestehenden Kunden zu halten. Aus diesem Grund sollten Sie die Abwanderung von Kunden unbedingt verhindern. Erfahren Sie, was Sie gegen unfreiwilligen Churn tun können.

Leitfaden lesen

  • So hat DocuSign den Customer Lifetime Value gesteigert

    DocuSign benötigte einen Zahlungsdienstleister, der sowohl zuverlässig für wiederkehrende Zahlungen ist als auch in Schlüsselmärkten von DocuSign-Kunden bevorzugt wird. Erfahren Sie, wie DocuSign mit dem Lastschriftverfahren die Kundenbindung erhöhen konnte.

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  • Optimieren Sie Ihre Zahlungsstrategie, um unfreiwilligen Churn zu verhindern

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Lassen Sie Churn nicht zu einem Problem werden.

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Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Kunden nicht ungewollt abwandern.

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