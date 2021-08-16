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GoCardless für powercloud

Zahlungs- und Abrechnungsprozesse verbessern

Sehen Sie sich unser Webinar am 21. September, um 10:00 Uhr

Sehen Sie sich unser Webinar am 21. September, um 10:00 Uhr an und erfahren Sie, warum fehlgeschlagene Zahlungen und schlechte Self Services zu Churn führen – und was Sie dagegen tun können.

In diesem 60-minütigen Webinar beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

  • Was ist Churn und was sind die Gründe für eine Abwanderung?

  • Warum ist Churn so gefährlich?

  • Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Studie “Energiekunden: Die große Umfrage 2021”?

  • Was erwarten Stromkunden von ihrem Energieanbieter?

  • Wie lässt sich Kundenbindung über Zahlungs- und Abrechnungsprozesse schaffen?

  • Wie können Powercloud und GoCardless helfen?

  • Richard Lohwasser, CEO, Lition

  • Tobias Hirning, Head of Sales Consulting, powercloud

  • Christian Holnaicher, Senior Sales Manager DACH, GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.