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GoCardless für powercloud
Sehen Sie sich unser Webinar am 21. September, um 10:00 Uhr
Sehen Sie sich unser Webinar am 21. September, um 10:00 Uhr an und erfahren Sie, warum fehlgeschlagene Zahlungen und schlechte Self Services zu Churn führen – und was Sie dagegen tun können.
In diesem 60-minütigen Webinar beantworten wir unter anderem folgende Fragen:
Was ist Churn und was sind die Gründe für eine Abwanderung?
Warum ist Churn so gefährlich?
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Studie “Energiekunden: Die große Umfrage 2021”?
Was erwarten Stromkunden von ihrem Energieanbieter?
Wie lässt sich Kundenbindung über Zahlungs- und Abrechnungsprozesse schaffen?
Wie können Powercloud und GoCardless helfen?
Richard Lohwasser, CEO, Lition
Tobias Hirning, Head of Sales Consulting, powercloud
Christian Holnaicher, Senior Sales Manager DACH, GoCardless