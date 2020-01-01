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Verlieren Sie Kunden durch Zahlungsausfälle? Verbringen Sie mit dem Lastschriftverfahren weniger Zeit mit der Verfolgung überfälliger Zahlungen, profitieren Sie von einer niedrigen Zahlungsausfallrate und verbessern Sie Ihren Cashflow.
Churn ist nicht nur ein starker Indikator für den Zustand Ihres Unternehmens, sondern steht auch in direktem Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Zahlungen. Hamish Wood, Senior Manager Customer Experience, erklärt, wie Zahlungen mit niedrigen Ausfallraten dazu beitragen, dass Kunden zufrieden sind und wiederkommen.
Die Abwanderung von Kunden ist komplex und teuer. In dieser Infografik erfahren Sie mehr über die wahren Kosten von Churn, wie Sie sie reduzieren können und welche Auswirkungen es hat, wenn Sie Ihre Zahlungsmethode um das Lastschriftverfahren erweitern.
Die Churn-Rate ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit Ihres Unternehmens. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur unzufriedene Kunden Ihr Unternehmen verlassen. Erfahren Sie, wie Sie Churn kosteneffektiv reduzieren können.
Die Abwanderung von Kunden ist komplex und teuer. In dieser Infografik erfahren Sie mehr über die wahren Kosten von Churn, wie Sie sie reduzieren können und welche Auswirkungen es hat, wenn Sie Ihre Zahlungsmethode um das Lastschriftverfahren erweitern.
Die Churn-Rate ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit Ihres Unternehmens. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur unzufriedene Kunden Ihr Unternehmen verlassen. Erfahren Sie, wie Sie Churn kosteneffektiv reduzieren können.
DocuSign benötigte einen Zahlungsdienstleister, der sowohl zuverlässig für wiederkehrende Zahlungen ist als auch in Schlüsselmärkten von DocuSign-Kunden bevorzugt wird. Erfahren Sie, wie DocuSign mit dem Lastschriftverfahren die Kundenbindung erhöhen konnte.
Kein Unternehmen möchte Kunden verlieren. Der Customer Lifetime Value (CLV) ist eine wichtige Kennzahl, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum sicherzustellen. Lernen Sie Ihre Kunden besser kennen und sorgen Sie dafür, dass sie wiederkommen.
DocuSign benötigte einen Zahlungsdienstleister, der sowohl zuverlässig für wiederkehrende Zahlungen ist als auch in Schlüsselmärkten von DocuSign-Kunden bevorzugt wird. Erfahren Sie, wie DocuSign mit dem Lastschriftverfahren die Kundenbindung erhöhen konnte.
Kein Unternehmen möchte Kunden verlieren. Der Customer Lifetime Value (CLV) ist eine wichtige Kennzahl, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum sicherzustellen. Lernen Sie Ihre Kunden besser kennen und sorgen Sie dafür, dass sie wiederkommen.