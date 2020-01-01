Epson bietet GoCardless weltweit an, um die Zahlungspräferenzen ihrer Kunden zu erfüllen und die Konversionsrate zu steigern.

In zwei wichtigen Regionen wurde eine 80-prozentige Steigerung der Konversionen von "ausstehenden" Kunden und eine 40- bis 50-prozentige Steigerung der Neukunden, die ihre Transaktionen abschließen, verzeichnet.