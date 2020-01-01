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Epson bietet GoCardless weltweit an, um die Zahlungspräferenzen ihrer Kunden zu erfüllen und die Konversionsrate zu steigern.
In zwei wichtigen Regionen wurde eine 80-prozentige Steigerung der Konversionen von "ausstehenden" Kunden und eine 40- bis 50-prozentige Steigerung der Neukunden, die ihre Transaktionen abschließen, verzeichnet.
„Wir sehen in GoCardless einen starken Partner, der uns dabei unterstützt, unseren Kunden das Leben so einfach wie möglich zu machen.“
Mauro Bartoletti, Head of Digital Programs, Epson Europe
Ziehen Sie mit GoCardless Zahlungen per Lastschrift in mehr als 30 Ländern ein. Das Lastschriftverfahren ergänzt Ihre Zahlungsstrategie und sorgt für einen erstklassigen Checkout-Prozess für Ihre Kunden.
GoCardless hat das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen geschaffen. Bieten Sie das Lastschriftverfahren in mehr als 30 Ländern an – darunter Großbritannien, die Länder der Eurozone, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Mit GoCardless werden rund 97,3% der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Echtzeit-Reporting wissen Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, damit Sie Maßnahmen ergreifen können.
Verbinden Sie GoCardless mit Ihrem globalen Tech-Stack oder mit unseren Partner-Integrationen, darunter: Salesforce, Zuora und Chargebee. Nutzen Sie unsere API.
Die Sicherheitsprotokolle für unser gesamtes Unternehmen, unsere Dienstleistungen und Produkte wurden vollständig nach diesem weltweit anerkannten internationalen Standard geprüft und zertifiziert.
Das globale Datenrisikomanagementprogramm von GoCardless entspricht den strengen GDPR-Standards und wendet bewährte Datenschutzverfahren an, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.
GoCardless wickelt jährlich mehr als 13 Mrd. US-Dollar an Zahlungen ab und wurde von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures gefördert.
Wir handhaben die Komplexität von Lastschriften in über 30 Ländern über eine einzige Integration.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.