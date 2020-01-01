Eines Tages traf Ihr Kunde seine liebste Zahlungsmethode. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

Per Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal? Wie bezahlen Ihre Kunden Strom- und Energierechnungen am liebsten?

Jeder Kunde ist einzigartig und hat eine ganz persönliche Zahlungspräferenz. In einer mit YouGov durchgeführten Studie, haben wir mehr als 15.000 Verbraucher befragt um zu erfahren, wie sich diese Präferenzen auf die Kundenakquise und -bindung auswirken..