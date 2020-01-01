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Eines Tages traf Ihr Kunde seine liebste Zahlungsmethode. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Das Anbieten von Zahlungsmethoden, die Ihr Kundenstamm wünscht, kann die Konversionen, Kundentreue und Kundenbindung verbessern.

Wie wollen Kunden ihre Stromrechnungen am liebsten bezahlen?

Per Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal? Wie bezahlen Ihre Kunden Strom- und Energierechnungen am liebsten?

Jeder Kunde ist einzigartig und hat eine ganz persönliche Zahlungspräferenz. In einer mit YouGov durchgeführten Studie, haben wir mehr als 15.000 Verbraucher befragt um zu erfahren, wie sich diese Präferenzen auf die Kundenakquise und -bindung auswirken..

Zu den Ergebnissen der Studie

So profitieren Sie von der Berücksichtigung der Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

Erhöhung der Konversion

Zahlungspräferenzen unterscheiden sich von Land zu Land. Während in den USA Kartenzahlungen beliebt sind, ist in Großbritannien und Australien die Lastschrift die bevorzugte Zahlungsmethode. Wenn Sie nur eine einzige Zahlungsmethode anbieten, schließen Sie einen Teil Ihrer potenziellen Kunden aus.

Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, haben auch mehr Erfolg. Unternehmen, die mehr als 5 Zahlungsmethoden anbieten, wachsen rund 4 % schneller als Unternehmen, die nur 1 bis 3 Zahlungsmethoden anbieten.

Steigerung der Kundenbindung

30 % Kundenabwanderung ist ineffektiv. Wenn Zahlungen fehlschlagen, verlieren Kunden oft den Zugang zu Ihrem Produkt oder Service. Indem Sie auf die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden eingehen, können Sie den Zahlungserfolg maximieren und Ihre Kunden länger an sich binden.

Verbesserung der Glaubwürdigkeit der Marke 

Die verfügbaren Zahlungsmethoden, die Menschen bevorzugt verwenden, unterscheiden sich je nach Land und Region. Das Anbieten einer Zahlungsmethode, die speziell in einem Land verfügbar ist und bevorzugt wird, fördert das Vertrauen in Ihre Marke und in Ihre Legitimität als Unternehmen bei potenziellen Kunden. Erfahren Sie, wie sich die Zahlungspräferenzen in verschiedenen Ländern unterscheiden.

Erfahren Sie mehr über die Zahlungsreferenzen von Kunden

Einmalige Zahlungen einfach machen – mit Instant Bank Pay

Fallstudie lesen

Die Zahlungspräferenz der Kunden hat einen großen Einfluss auf die Customer Experience. Laut Forrester identifizierten über 50 % der Verbraucher die Einfachheit der Zahlung als den wichtigsten Faktor bei der Zahlungsmethode.

Da 85 % der Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen auch einmalige Zahlungen einziehen müssen, ist es wichtig, auch hier ein perfektes Zahlungserlebnis für den Kunden zu schaffen.

In Großbritannien können Unternehmen jetzt unsere Open-Banking-Funktion Instant Bank Pay nutzen. Einmalzahlungen können Kunden ganz einfach – ohne langwierige Kartendateneingabe – direkt aus ihrer Banking-App vornehmen.

Erfahren Sie, wie Cuckoo Broadband Instant Bank Pay einsetzt, um fehlgeschlagene Zahlungen einfach wiederherzustellen.

Fallstudie lesen

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