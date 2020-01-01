DocuSign verbessert Konversionen um 10%

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Um mehr Kunden zu gewinnen, bietet DocuSign GoCardless weltweit als eine mögliche Zahlungsoption an. Die Integration mit GoCardless führte zu wachsender Kundenbindung (im Vergleich zu Kreditkarten und PayPal) und zu einem höheren durchschnittlichen Verkaufspreis.
„GoCardless ist zu einer wichtigen Zahlungsmethode für DocuSign geworden. Wo immer wir GoCardless anbieten, verzeichnen wir höhere Zahlen an Neukunden.“
Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign
Ziehen Sie mit GoCardless Zahlungen per Lastschrift in mehr als 30 Ländern ein. Das Lastschriftverfahren ergänzt Ihre Zahlungsstrategie und sorgt für einen erstklassigen Checkout-Prozess für Ihre Kunden.
GoCardless hat das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen geschaffen. Bieten Sie das Lastschriftverfahren in mehr als 30 Ländern an – darunter Großbritannien, die Länder der Eurozone, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Mit GoCardless werden rund 97,3% der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Echtzeit-Reporting wissen Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, damit Sie Maßnahmen ergreifen können.
Verbinden Sie GoCardless mit Ihrem globalen Tech-Stack oder mit unseren Partner-Integrationen, darunter: Salesforce, Zuora und Chargebee. Nutzen Sie unsere API.
Die Sicherheitsprotokolle für unser gesamtes Unternehmen, unsere Dienstleistungen und Produkte wurden vollständig nach diesem weltweit anerkannten internationalen Standard geprüft und zertifiziert.
Das globale Datenrisikomanagementprogramm von GoCardless entspricht den strengen GDPR-Standards und wendet bewährte Datenschutzverfahren an, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.
GoCardless wickelt jährlich mehr als 13 Mrd. US-Dollar an Zahlungen ab und wurde von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures gefördert.
Wir handhaben die Komplexität von Lastschriften in über 30 Ländern über eine einzige Integration.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.