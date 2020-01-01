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DocuSign verbessert Konversionen um 10%

Um mehr Kunden zu gewinnen, bietet DocuSign GoCardless weltweit als eine mögliche Zahlungsoption an. Die Integration mit GoCardless führte zu wachsender Kundenbindung (im Vergleich zu Kreditkarten und PayPal) und zu einem höheren durchschnittlichen Verkaufspreis.

Zur Fallstudie

„GoCardless ist zu einer wichtigen Zahlungsmethode für DocuSign geworden. Wo immer wir GoCardless anbieten, verzeichnen wir höhere Zahlen an Neukunden.“

Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign

Erweitern Sie Ihre Zahlungsoptionen mit GoCardless

Ziehen Sie mit GoCardless Zahlungen per Lastschrift in mehr als 30 Ländern ein. Das Lastschriftverfahren ergänzt Ihre Zahlungsstrategie und sorgt für einen erstklassigen Checkout-Prozess für Ihre Kunden.

So funktioniert der Wechsel zu GoCardless

So kann GoCardless helfen:

Lokale Zahlungen mit globaler Reichweite

GoCardless hat das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen geschaffen. Bieten Sie das Lastschriftverfahren in mehr als 30 Ländern an – darunter Großbritannien, die Länder der Eurozone, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Niedrigere Zahlungsausfallraten

Mit GoCardless werden rund 97,3% der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Echtzeit-Reporting wissen Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, damit Sie Maßnahmen ergreifen können.

Integration in Ihre bestehenden Systeme

Verbinden Sie GoCardless mit Ihrem globalen Tech-Stack oder mit unseren Partner-Integrationen, darunter: Salesforce, Zuora und Chargebee. Nutzen Sie unsere API.

Geschaffen für Sicherheit, Skalierung und Erfolg

ISO27001 zertifiziert

Die Sicherheitsprotokolle für unser gesamtes Unternehmen, unsere Dienstleistungen und Produkte wurden vollständig nach diesem weltweit anerkannten internationalen Standard geprüft und zertifiziert.

GDPR-konform

Das globale Datenrisikomanagementprogramm von GoCardless entspricht den strengen GDPR-Standards und wendet bewährte Datenschutzverfahren an, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Von globalen Unternehmen geschätzt

GoCardless wickelt jährlich mehr als 13 Mrd. US-Dollar an Zahlungen ab und wurde von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures gefördert.

Integrierte Compliance-Funktion

Wir handhaben die Komplexität von Lastschriften in über 30 Ländern über eine einzige Integration.

Nutzen Sie die Präferenzen der Kunden zu Ihrem Vorteil.

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

Kontakt

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+44 20 4579 7398

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.