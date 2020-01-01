Sind Sie bereit, GoCardless in Aktion zu erleben?

Zu einem neuen Lastschriftanbieter zu wechseln, kann viele Vorteile für Sie und Ihre Kunden mit sich bringen. Aber wie läuft ein Wechsel zu einem neuen Zahlungsdienstleister eigentlich genau ab?

Um den Wechselprozess zu veranschaulichen, haben wir GoCardless Onboarding Analyst, Costa Xynos, interviewt. Costa erklärt jeden Schritt des Onboarding-Prozesses, einschließlich der so wichtigen Massenumstellung. Xynos und das Onboarding-Team haben bereits Hunderten Unternehmen geholfen, Zahlungen über GoCardless abzuwickeln.