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Sind Sie bereit, GoCardless in Aktion zu erleben?

Holen Sie sich eine kostenlose, personalisierte Demoversion und erleben Sie, wie GoCardless Ihre Zahlungsstrategie optimieren kann.

In der Demoversion erfahren Sie:

Wie die GoCardless-Plattform funktioniert und wie sie aussieht.

Wie die GoCardless-Plattform für Ihr Unternehmen genutzt werden kann.

Vorteile der Verwendung von GoCardless zur Lösung Ihrer spezifischen Herausforderungen.

Beantwortung aller Fragen zu unseren Lösungen.

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What does switching to GoCardless look like?

Zu einem neuen Lastschriftanbieter zu wechseln, kann viele Vorteile für Sie und Ihre Kunden mit sich bringen. Aber wie läuft ein Wechsel zu einem neuen Zahlungsdienstleister eigentlich genau ab? 

Um den Wechselprozess zu veranschaulichen, haben wir GoCardless Onboarding Analyst, Costa Xynos, interviewt. Costa erklärt jeden Schritt des Onboarding-Prozesses, einschließlich der so wichtigen Massenumstellung. Xynos und das Onboarding-Team haben bereits Hunderten Unternehmen geholfen, Zahlungen über GoCardless abzuwickeln. 

Lesen Sie das Interview

G2 Bewertungen

Unsere Kunden haben uns auf Platz 1 gewählt

95% würden uns weiterempfehlen

Wir entwickeln uns stetig weiter, um Unternehmen optimal beim Zahlungseinzug zu unterstützen. Unsere Kunden haben uns im G2 Payment Processing Relationship Index Report auf Platz 1 gewählt – noch vor Stripe Payments, BlueSnap und Worldpay.

„Wir möchten, dass unsere Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten, hilft uns dabei, dies zu erreichen. Das Anbieten von Lastschriftverfahren bedeutet, dass Kunden in der Lage sind, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen.“

Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign

Zur Fallstudie

95% Guter Support

Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Von der Idee  über die Implementierung bis hin zur Einführung ist unser Team für Sie da, damit Sie einfach mit Lastschrift bezahlt werden können.

94% Einfach zu bedienen

Von der Kundenüberprüfung bis zum nahtlosen Einzug von Zahlungen sind wir bemüht, ein Produkt zu liefern, das Ihren Arbeitsablauf optimiert und einfach zu bedienen ist.

96% Erfüllt die Anforderungen

Wir streben 100% an, sind aber noch nicht ganz am Ziel. Wir verbessern unser Produkt ständig, damit Unternehmen Zahlungen effizienter einziehen können.

Nutzen Sie die Präferenzen der Kunden zu Ihrem Vorteil.

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

Kontakt

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+44 20 4579 7398

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Hilfecenter

+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.