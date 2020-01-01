Sind Sie bereit, GoCardless in Aktion zu erleben?

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Holen Sie sich eine kostenlose, personalisierte Demoversion und erleben Sie, wie GoCardless Ihre Zahlungsstrategie optimieren kann.
Zu einem neuen Lastschriftanbieter zu wechseln, kann viele Vorteile für Sie und Ihre Kunden mit sich bringen. Aber wie läuft ein Wechsel zu einem neuen Zahlungsdienstleister eigentlich genau ab?
Um den Wechselprozess zu veranschaulichen, haben wir GoCardless Onboarding Analyst, Costa Xynos, interviewt. Costa erklärt jeden Schritt des Onboarding-Prozesses, einschließlich der so wichtigen Massenumstellung. Xynos und das Onboarding-Team haben bereits Hunderten Unternehmen geholfen, Zahlungen über GoCardless abzuwickeln.
G2 Bewertungen
Wir entwickeln uns stetig weiter, um Unternehmen optimal beim Zahlungseinzug zu unterstützen. Unsere Kunden haben uns im G2 Payment Processing Relationship Index Report auf Platz 1 gewählt – noch vor Stripe Payments, BlueSnap und Worldpay.
„Wir möchten, dass unsere Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten, hilft uns dabei, dies zu erreichen. Das Anbieten von Lastschriftverfahren bedeutet, dass Kunden in der Lage sind, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen.“
Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign
Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Von der Idee über die Implementierung bis hin zur Einführung ist unser Team für Sie da, damit Sie einfach mit Lastschrift bezahlt werden können.
Von der Kundenüberprüfung bis zum nahtlosen Einzug von Zahlungen sind wir bemüht, ein Produkt zu liefern, das Ihren Arbeitsablauf optimiert und einfach zu bedienen ist.
Wir streben 100% an, sind aber noch nicht ganz am Ziel. Wir verbessern unser Produkt ständig, damit Unternehmen Zahlungen effizienter einziehen können.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.