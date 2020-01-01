Demo anfordern

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Erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen hilft, durch Konto-zu-Konto-Zahlungen schneller bezahlt zu werden.

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Warum GoCardless?

Pull-basierte Zahlungen

Mit unserer auf dem Lastschriftverfahren basierenden Plattform können Sie selbst bestimmen, wann Sie Zahlungen einziehen. 

Mit dieser Zahlungsmethode können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen, sobald der Fälligkeitszeitpunkt einer Rechnung erreicht wurde.

Erfolgsquote von 97.3 %

Mit GoCardless werden 97.3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Success+ können Sie außerdem über 75 % Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einziehen.

Reduzierung der Kundenabwanderung

30 % der Abwanderung von Kunden ist unfreiwillig und geht auf fehlgeschlagene Zahlungen zurück. 

Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.

Einfache API-Integration

Unsere API ist für eine einfache Integration konzipiert, die nur minimale Investitionen in Ressourcen erfordert und sich nahtlos in Ihr Unternehmen einfügt.

Mehr erfahren

G2 Bewertungen

Unsere Kunden haben uns auf Platz 1 gewählt

95% würden uns weiterempfehlen

Wir entwickeln uns stetig weiter, um Unternehmen optimal beim Zahlungseinzug zu unterstützen. Unsere Kunden haben uns im G2 Payment Processing Relationship Index Report auf Platz 1 gewählt – noch vor Stripe Payments, BlueSnap und Worldpay.

„Wir möchten, dass unsere Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten, hilft uns dabei, dies zu erreichen. Das Anbieten von Lastschriftverfahren bedeutet, dass Kunden in der Lage sind, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen.“

Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign

Zur Fallstudie

95% Guter Support

Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Von der Idee  über die Implementierung bis hin zur Einführung ist unser Team für Sie da, damit Sie einfach mit Lastschrift bezahlt werden können.

94% Einfach zu bedienen

Von der Kundenüberprüfung bis zum nahtlosen Einzug von Zahlungen sind wir bemüht, ein Produkt zu liefern, das Ihren Arbeitsablauf optimiert und einfach zu bedienen ist.

96% Erfüllt die Anforderungen

Wir streben 100% an, sind aber noch nicht ganz am Ziel. Wir verbessern unser Produkt ständig, damit Unternehmen Zahlungen effizienter einziehen können.

Kontakt

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Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.