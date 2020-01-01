Demo anfordern

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Erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen hilft, durch Konto-zu-Konto-Zahlungen schneller bezahlt zu werden.
Mit unserer auf dem Lastschriftverfahren basierenden Plattform können Sie selbst bestimmen, wann Sie Zahlungen einziehen.
Mit dieser Zahlungsmethode können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen, sobald der Fälligkeitszeitpunkt einer Rechnung erreicht wurde.
Mit GoCardless werden 97.3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Success+ können Sie außerdem über 75 % Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einziehen.
30 % der Abwanderung von Kunden ist unfreiwillig und geht auf fehlgeschlagene Zahlungen zurück.
Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.
Unsere API ist für eine einfache Integration konzipiert, die nur minimale Investitionen in Ressourcen erfordert und sich nahtlos in Ihr Unternehmen einfügt.
G2 Bewertungen
Wir entwickeln uns stetig weiter, um Unternehmen optimal beim Zahlungseinzug zu unterstützen. Unsere Kunden haben uns im G2 Payment Processing Relationship Index Report auf Platz 1 gewählt – noch vor Stripe Payments, BlueSnap und Worldpay.
„Wir möchten, dass unsere Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten, hilft uns dabei, dies zu erreichen. Das Anbieten von Lastschriftverfahren bedeutet, dass Kunden in der Lage sind, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen.“
Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign
Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Von der Idee über die Implementierung bis hin zur Einführung ist unser Team für Sie da, damit Sie einfach mit Lastschrift bezahlt werden können.
Von der Kundenüberprüfung bis zum nahtlosen Einzug von Zahlungen sind wir bemüht, ein Produkt zu liefern, das Ihren Arbeitsablauf optimiert und einfach zu bedienen ist.
Wir streben 100% an, sind aber noch nicht ganz am Ziel. Wir verbessern unser Produkt ständig, damit Unternehmen Zahlungen effizienter einziehen können.