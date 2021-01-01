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Zahlungspräferenzen von Kunden

[Bericht] Die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021

Um herauszufinden, welche Zahlungsmethoden Kunden am liebsten nutzen, haben wir 15.424 Verbraucher auf der ganzen Welt befragt. Erfahren Sie, wie Sie Zahlungspräferenzen für Ihr Unternehmen nutzen und so die Konversion und Kundenbindung steigern können.

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Erfahren Sie

  • Wie sich die bevorzugten Zahlungsmethoden von Kunden je nach Land unterscheiden

  • Warum Kunden bestimmte Zahlungsmethoden bevorzugen

  • In welchen Ländern das Lastschriftverfahren bevorzugt wird – und wo Kartenzahlungen umstritten sind

  • Wie gut digitale Geldbörsen wie PayPal abschneiden

  • Wie sich das Zahlungsverhalten der Kunden in einer Post-COVID-Welt verändern könnte

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So profitieren Sie von der Berücksichtigung der Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

Erhöhung der Konversion 

Die richtige Mischung von Zahlungsmethoden kann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen.

Steigerung der Kundenbindung 

Wenn Sie die bevorzugten Zahlungsmethoden anbieten, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, Kunden zu verlieren.

Verbesserung der Glaubwürdigkeit der Marke

Bieten Sie länderspezifische und von bestimmten Ländern bevorzugte Zahlungsmethoden an, um Vertrauen in Ihre Marke aufzubauen.

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Nutzen Sie die Präferenzen der Kunden zu Ihrem Vorteil.

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

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