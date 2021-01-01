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Zahlungspräferenzen von Kunden
Um herauszufinden, welche Zahlungsmethoden Kunden am liebsten nutzen, haben wir 15.424 Verbraucher auf der ganzen Welt befragt. Erfahren Sie, wie Sie Zahlungspräferenzen für Ihr Unternehmen nutzen und so die Konversion und Kundenbindung steigern können.
Wie sich die bevorzugten Zahlungsmethoden von Kunden je nach Land unterscheiden
Warum Kunden bestimmte Zahlungsmethoden bevorzugen
In welchen Ländern das Lastschriftverfahren bevorzugt wird – und wo Kartenzahlungen umstritten sind
Wie gut digitale Geldbörsen wie PayPal abschneiden
Wie sich das Zahlungsverhalten der Kunden in einer Post-COVID-Welt verändern könnte
Die richtige Mischung von Zahlungsmethoden kann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen.
Wenn Sie die bevorzugten Zahlungsmethoden anbieten, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, Kunden zu verlieren.
Bieten Sie länderspezifische und von bestimmten Ländern bevorzugte Zahlungsmethoden an, um Vertrauen in Ihre Marke aufzubauen.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.