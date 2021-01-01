Nutzen Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen, beeinflusst ihre Kaufentscheidungen. Wir haben mehr als 15.000 Kunden und mehr als 4.000 Unternehmen befragt, um herauszufinden, welche Zahlungsmethoden Kunden und Unternehmen am liebsten nutzen.

Erfahren Sie, wie Sie profitieren können, wenn Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden berücksichtigen.