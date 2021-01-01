Nutzen Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

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Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen, beeinflusst ihre Kaufentscheidungen. Wir haben mehr als 15.000 Kunden und mehr als 4.000 Unternehmen befragt, um herauszufinden, welche Zahlungsmethoden Kunden und Unternehmen am liebsten nutzen.
Erfahren Sie, wie Sie profitieren können, wenn Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden berücksichtigen.
Dieser Bericht ist optimal für Unternehmen, die wiederkehrende B2B-Zahlungen von Unternehmen einziehen.
Erfahren Sie:
Wie sich B2B-Zahlungspräferenzen je nach Land unterscheiden
Warum ein pauschaler Ansatz für Zahlungsmethoden riskant ist
Warum digitale Geldbörsen nicht die standardmäßige zweite Zahlungsoption sein sollten
Warum Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, ihren Umsatz schneller steigern
Welche Zahlungsmethoden aus Ihren Interessenten eventuell langjährige, treue Kunden machen
Dieser Bericht ist optimal für Unternehmen, die wiederkehrende Zahlungen von Kunden einziehen.
Erfahren Sie:
Wie sich die bevorzugten Zahlungsmethoden von Kunden je nach Land unterscheiden
Warum Kunden bestimmte Zahlungsmethoden bevorzugen
In welchen Ländern das Lastschriftverfahren bevorzugt wird – und wo Kartenzahlungen umstritten sind
Wie gut digitale Geldbörsen wie PayPal abschneiden
Wie sich das Zahlungsverhalten der Kunden in einer Post-COVID-Welt verändern könnte
Der Bericht enthält Kommentare von Zuora und Recurly.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.