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Nutzen Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen, beeinflusst ihre Kaufentscheidungen. Wir haben mehr als 15.000 Kunden und mehr als 4.000 Unternehmen befragt, um herauszufinden, welche Zahlungsmethoden Kunden und Unternehmen am liebsten nutzen.

Erfahren Sie, wie Sie profitieren können, wenn Sie die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden berücksichtigen.

[Bericht] Weltweite Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

Dieser Bericht ist optimal für Unternehmen, die wiederkehrende B2B-Zahlungen von Unternehmen einziehen. 

Erfahren Sie:

  • Wie sich B2B-Zahlungspräferenzen je nach Land unterscheiden

  • Warum ein pauschaler Ansatz für Zahlungsmethoden riskant ist

  • Warum digitale Geldbörsen nicht die standardmäßige zweite Zahlungsoption sein sollten

  • Warum Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, ihren Umsatz schneller steigern

  • Welche Zahlungsmethoden aus Ihren Interessenten eventuell langjährige, treue Kunden machen

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[Bericht] Die Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021

Dieser Bericht ist optimal für Unternehmen, die wiederkehrende Zahlungen von Kunden einziehen. 

Erfahren Sie:

  • Wie sich die bevorzugten Zahlungsmethoden von Kunden je nach Land unterscheiden

  • Warum Kunden bestimmte Zahlungsmethoden bevorzugen

  • In welchen Ländern das Lastschriftverfahren bevorzugt wird – und wo Kartenzahlungen umstritten sind

  • Wie gut digitale Geldbörsen wie PayPal abschneiden

  • Wie sich das Zahlungsverhalten der Kunden in einer Post-COVID-Welt verändern könnte

Der Bericht enthält Kommentare von Zuora und Recurly. 

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Nutzen Sie die Präferenzen der Kunden zu Ihrem Vorteil.

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

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