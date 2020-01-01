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Zahlungspräferenzen von Kunden

Weltweite Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

Die Zahlungspräferenz ist wichtig.

Die Zahlungsmethoden, die Unternehmen ihren Kunden anbieten, stimmen nicht immer mit den Zahlungswünschen der Kunden überein.

In Zusammenarbeit mit YouGov haben wir 4.990 Unternehmen befragt, wie ihre Kunden am liebsten bezahlen.

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Erfahren Sie

  • Wie sich B2B-Zahlungspräferenzen je nach Land unterscheiden

  • Warum ein pauschaler Ansatz für Zahlungsmethoden riskant ist

  • Warum digitale Geldbörsen nicht die standardmäßige zweite Zahlungsoption sein sollten

  • Warum Unternehmen, die verschiedene Zahlungsarten anbieten, ihren Umsatz schneller steigern

  • Welche Zahlungsmethoden aus Ihren Interessenten eventuell langjährige, treue Kunden machen

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So profitieren Sie von der Berücksichtigung der Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

Erhöhung der Konversion 

Die richtige Mischung von Zahlungsmethoden kann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen.

Steigerung der Kundenbindung 

Wenn Sie die bevorzugten Zahlungsmethoden anbieten, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, Kunden zu verlieren.

Verbesserung der Glaubwürdigkeit der Marke

Bieten Sie länderspezifische und von bestimmten Ländern bevorzugte Zahlungsmethoden an, um Vertrauen in Ihre Marke aufzubauen.

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Nutzen Sie die Präferenzen der Kunden zu Ihrem Vorteil.

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

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