Weltweite Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

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Zahlungspräferenzen von Kunden
Die Zahlungspräferenz ist wichtig.
Die Zahlungsmethoden, die Unternehmen ihren Kunden anbieten, stimmen nicht immer mit den Zahlungswünschen der Kunden überein.
In Zusammenarbeit mit YouGov haben wir 4.990 Unternehmen befragt, wie ihre Kunden am liebsten bezahlen.
Wie sich B2B-Zahlungspräferenzen je nach Land unterscheiden
Warum ein pauschaler Ansatz für Zahlungsmethoden riskant ist
Warum digitale Geldbörsen nicht die standardmäßige zweite Zahlungsoption sein sollten
Warum Unternehmen, die verschiedene Zahlungsarten anbieten, ihren Umsatz schneller steigern
Welche Zahlungsmethoden aus Ihren Interessenten eventuell langjährige, treue Kunden machen
Die richtige Mischung von Zahlungsmethoden kann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen.
Wenn Sie die bevorzugten Zahlungsmethoden anbieten, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, Kunden zu verlieren.
Bieten Sie länderspezifische und von bestimmten Ländern bevorzugte Zahlungsmethoden an, um Vertrauen in Ihre Marke aufzubauen.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.