Weltweite Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

Die Zahlungspräferenz ist wichtig.

Die Zahlungsmethoden, die Unternehmen ihren Kunden anbieten, stimmen nicht immer mit den Zahlungswünschen der Kunden überein.

In Zusammenarbeit mit YouGov haben wir 4.990 Unternehmen befragt, wie ihre Kunden am liebsten bezahlen.