Ihre Kunden und deren bevorzugte Zahlungsmethode? Eine hollywoodreife Liebesgeschichte.

Zahlungspräferenzen unterscheiden sich von Land zu Land. Während in den USA Kartenzahlungen beliebt sind, ist in Großbritannien und Australien die Lastschrift die bevorzugte Zahlungsmethode. Wenn Sie nur eine einzige Zahlungsmethode anbieten, schließen Sie einen Teil Ihrer potenziellen Kunden aus.

Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, haben auch mehr Erfolg. Unternehmen, die mehr als 5 Zahlungsmethoden anbieten, wachsen rund 4 % schneller als Unternehmen, die nur 1 bis 3 Zahlungsmethoden anbieten.