Ihre Kunden und deren bevorzugte Zahlungsmethode? Eine hollywoodreife Liebesgeschichte.

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Zahlungspräferenzen
Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Das Anbieten von Zahlungsmethoden, die Ihr Kundenstamm wünscht, kann die Konversionen, Kundentreue und Kundenbindung verbessern.
Erfahren Sie unter anderem:
Welche Zahlungsmethoden weltweit am beliebtesten sind
Warum bei Kreditkarten die Meinungen auseinander gehen
Wie beliebt PayPal wirklich ist
Wie Sie den richtigen Zahlungs-Mix zusammenstellen
Erfahren Sie unter anderem:
Welches die bevorzugten Zahlungsmethoden für B2B-Unternehmen sind (für verschiedene Anwendungsfälle)
Warum Digitale Geldbörsen nicht die zweite Standardoption sein sollten
Warum Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, ihren Umsatz schneller steigern
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Zahlungspräferenzen unterscheiden sich von Land zu Land. Während in den USA Kartenzahlungen beliebt sind, ist in Großbritannien und Australien die Lastschrift die bevorzugte Zahlungsmethode. Wenn Sie nur eine einzige Zahlungsmethode anbieten, schließen Sie einen Teil Ihrer potenziellen Kunden aus.
Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, haben auch mehr Erfolg. Unternehmen, die mehr als 5 Zahlungsmethoden anbieten, wachsen rund 4 % schneller als Unternehmen, die nur 1 bis 3 Zahlungsmethoden anbieten.
30 % Kundenabwanderung ist ineffektiv. Wenn Zahlungen fehlschlagen, verlieren Kunden oft den Zugang zu Ihrem Produkt oder Service. Indem Sie auf die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden eingehen, können Sie den Zahlungserfolg maximieren und Ihre Kunden länger an sich binden.
Die verfügbaren Zahlungsmethoden, die Menschen bevorzugt verwenden, unterscheiden sich je nach Land und Region. Das Anbieten einer Zahlungsmethode, die speziell in einem Land verfügbar ist und bevorzugt wird, fördert das Vertrauen in Ihre Marke und in Ihre Legitimität als Unternehmen bei potenziellen Kunden. Erfahren Sie, wie sich die Zahlungspräferenzen in verschiedenen Ländern unterscheiden.
Die Zahlungspräferenz der Kunden hat einen großen Einfluss auf die Customer Experience. Laut Forrester identifizierten über 50 % der Verbraucher die Einfachheit der Zahlung als den wichtigsten Faktor bei der Zahlungsmethode.
Da 85 % der Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen auch einmalige Zahlungen einziehen müssen, ist es wichtig, auch hier ein perfektes Zahlungserlebnis für den Kunden zu schaffen.
In Großbritannien können Unternehmen jetzt unsere Open-Banking-Funktion Instant Bank Pay nutzen. Einmalzahlungen können Kunden ganz einfach – ohne langwierige Kartendateneingabe – direkt aus ihrer Banking-App vornehmen.
Erfahren Sie, wie Cuckoo Broadband Instant Bank Pay einsetzt, um fehlgeschlagene Zahlungen einfach wiederherzustellen.