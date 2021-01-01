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Zahlungspräferenzen 

Ihre Kunden und deren bevorzugte Zahlungsmethode? Eine hollywoodreife Liebesgeschichte.

Wie Ihre Kunden am liebsten bezahlen hat einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Das Anbieten von Zahlungsmethoden, die Ihr Kundenstamm wünscht, kann die Konversionen, Kundentreue und Kundenbindung verbessern.

Welche Zahlungsmethoden bevorzugen Ihre Kunden?

Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021

Erfahren Sie unter anderem:  

  • Welche Zahlungsmethoden weltweit am beliebtesten sind  

  • Warum bei Kreditkarten die Meinungen auseinander gehen 

  • Wie beliebt PayPal wirklich ist

  • Wie Sie den richtigen Zahlungs-Mix zusammenstellen

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht

Globale Zahlungspräferenzen für wiederkehrende Käufe im B2B-Bereich

Erfahren Sie unter anderem:  

  • Welches die bevorzugten Zahlungsmethoden für B2B-Unternehmen sind (für verschiedene Anwendungsfälle)

  • Warum Digitale Geldbörsen nicht die zweite Standardoption sein sollten

  • Warum Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, ihren Umsatz schneller steigern

Die Zusammenfassung des B2B-Berichts

  • Zahlungspräferenzen von Verbrauchern im Jahr 2021

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So profitieren Sie von der Berücksichtigung der Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden

Erhöhung der Konversion

Zahlungspräferenzen unterscheiden sich von Land zu Land. Während in den USA Kartenzahlungen beliebt sind, ist in Großbritannien und Australien die Lastschrift die bevorzugte Zahlungsmethode. Wenn Sie nur eine einzige Zahlungsmethode anbieten, schließen Sie einen Teil Ihrer potenziellen Kunden aus.

Unternehmen, die mehrere Zahlungsarten anbieten, haben auch mehr Erfolg. Unternehmen, die mehr als 5 Zahlungsmethoden anbieten, wachsen rund 4 % schneller als Unternehmen, die nur 1 bis 3 Zahlungsmethoden anbieten.

Steigerung der Kundenbindung

30 % Kundenabwanderung ist ineffektiv. Wenn Zahlungen fehlschlagen, verlieren Kunden oft den Zugang zu Ihrem Produkt oder Service. Indem Sie auf die Zahlungspräferenzen Ihrer Kunden eingehen, können Sie den Zahlungserfolg maximieren und Ihre Kunden länger an sich binden.

Verbesserung der Glaubwürdigkeit der Marke 

Die verfügbaren Zahlungsmethoden, die Menschen bevorzugt verwenden, unterscheiden sich je nach Land und Region. Das Anbieten einer Zahlungsmethode, die speziell in einem Land verfügbar ist und bevorzugt wird, fördert das Vertrauen in Ihre Marke und in Ihre Legitimität als Unternehmen bei potenziellen Kunden. Erfahren Sie, wie sich die Zahlungspräferenzen in verschiedenen Ländern unterscheiden.

Erfahren Sie mehr über die Zahlungsreferenzen von Kunden

Einmalige Zahlungen einfach machen – mit Instant Bank Pay

Fallstudie lesen

Die Zahlungspräferenz der Kunden hat einen großen Einfluss auf die Customer Experience. Laut Forrester identifizierten über 50 % der Verbraucher die Einfachheit der Zahlung als den wichtigsten Faktor bei der Zahlungsmethode.

Da 85 % der Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen auch einmalige Zahlungen einziehen müssen, ist es wichtig, auch hier ein perfektes Zahlungserlebnis für den Kunden zu schaffen.

In Großbritannien können Unternehmen jetzt unsere Open-Banking-Funktion Instant Bank Pay nutzen. Einmalzahlungen können Kunden ganz einfach – ohne langwierige Kartendateneingabe – direkt aus ihrer Banking-App vornehmen.

Erfahren Sie, wie Cuckoo Broadband Instant Bank Pay einsetzt, um fehlgeschlagene Zahlungen einfach wiederherzustellen.

Fallstudie lesen

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