Connaître les bases du rapprochement bancaire

Lorsqu’on doit réaliser des opérations comptables dans le cadre de son activité professionnelle, vous devrez certainement en apprendre davantage sur le rapprochement bancaire. En effet, vous allez devoir comparer les opérations qui figurent sur votre compte bancaire professionnel de manière optimale avec celles que vous avez retranscrit dans votre comptabilité.

En tant que chef d’entreprise, vous devez maîtriser les opérations relatives au rapprochement bancaire dans le but de détecter les potentielles erreurs sur vos documents comptables. Cela vous permettra d’éviter de nombreux inconvénients pour la bonne marche de votre entreprise comme des opérations frauduleuses.

Cet article va vous détailler de manière claire et concise, en quoi consiste le rapprochement bancaire, comment l’effectuer et des modèles de rapprochement bancaire, pour permettre une excellente tenue de vos différents comptes.

En quoi consiste le rapprochement bancaire ?

Le rapprochement bancaire est une technique de comptabilité qui vous permet de rapprocher les différentes données figurant sur votre logiciel de comptabilité avec les relevés de compte de votre compte bancaire professionnel.

D’un point de vue comptable, le compte banque (512) fait apparaître toutes les transactions qui figurent sur votre relevé bancaire. Le compte 512 du bilan comptable permet de centraliser tous les paiements que vous avez reçus de vos clients ou effectués dans le cadre de votre activité professionnelle. Ainsi, le rapprochement bancaire a pour but de :

Identifier les erreurs et oublis que le comptable a potentiellement effectués.

Effectuer un suivi optimal de votre trésorerie qui vous permettra de prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise.

Effectuer des relances client.

Répertorier les différents frais bancaires.

Voici quelques conseils pour effectuer un rapprochement bancaire :

Effectuer l’opération régulièrement : Il est important d’effectuer le rapprochement bancaire régulièrement et non pas chaque année ou chaque trimestre par exemple. Cela doit faire partie du quotidien de votre entreprise et vous pouvez considérer d’effectuer le rapprochement bancaire toute les semaines voir tous les jours. Cependant tout dépend de la taille de votre entreprise, un auto-entrepreneur n’aura pas nécessairement besoin d’effectuer le rapprochement bancaire de ses différentes opérations tous les jours.

Commencer l’opération le plus tôt possible : il est essentiel de ne pas attendre trop longtemps pour effectuer le rapprochement bancaire. Ainsi, si vous espacez vos différentes tâches de rapprochement bancaire, vous risquez de commettre beaucoup d’erreurs car vous aurez un large volume de documents bancaires et comptables à devoir traiter.

Réunir certains documents : Il faut réunir les documents suivants,

Relevé de compte bancaire

Extraits du compte 512

Vos dernières opérations de rapprochement bancaire.

Tout ce qui peut justifier les transactions de votre compte bancaire : bordereau de remises de chèques et d’espèces…

Quelques exemples de rapprochement bancaire

Après avoir réuni les documents pour effectuer un rapprochement bancaire voici quelques exemples concrets pour effectuer cette opération :

Créer manuellement un tableau de rapprochement bancaire : vous pouvez créer un tableur ou sur papier pour réaliser cette opération. Il faut réunir les documents cités précédemment et mettre en place un tableau en 2 parties pour comparer les soldes du relevé bancaire et du compte 512 :

1ere partie : vous devez prendre les soldes et répertorier les transactions en débits et crédits que vous trouverez sur votre relevé bancaire et celles qui ne sont pas présentes dans le compte 512.

2ème partie : il faut lister les transactions en débits et crédits du compte 512, qui ne figurent pas sur le relevé de compte.

Calcul du solde : vous devez effectuer le calcul des soldes et comparer les différents écarts entre les solde du compte 512 et celui attendu.

Créer un rapprochement bancaire automatique : il peut-être judicieux d’envisager un logiciel de rapprochement bancaire pour effectuer un rapprochement bancaire automatique. En effet, l’opération manuelle peut s’avérer être longue, répétitive et fastidieuse.

Quels sont les outils que je peux utiliser pour effectuer le rapprochement bancaire ?

Vous pouvez envisager d’interconnecter vos différentes opérations et de gagner un temps précieux dans le cadre de vos opérations de rapprochement bancaire. Une fintech comme GoCardless propose de collecter les paiements de vos clients via le prélèvement SEPA et d’envoyer automatiquement l’historique de vos différentes opérations au sein d’un logiciel entièrement compatible comme le logiciel de comptabilité de l’entreprise Sage. Ce qui veut dire que le rapprochement bancaire est automatiquement effectué sans la moindre intervention humaine.

Par ailleurs, vous pourrez également effectuer le rapprochement des factures émises par Sage avec le paiement qui sera initié par GoCardless. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir accès sur un tableau de bord intuitif du statut du paiement de chaque facture.

De ce fait, GoCardless est compatible avec plus de 300 solutions partenaires, ce qui vous permet d’avoir une visibilité maximale de chaque paiement et d’intégrer vos différentes opérations comptables, bancaires ou relatives à la facturation dans votre espace de travail.