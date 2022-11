Atouts du rapprochement bancaire avec Sage

Le rapprochement bancaire peut-être effectué sur un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage. En effet, pouvez utiliser cette solution pour comparer les opérations qui figurent sur votre relevé bancaire de votre compte professionnel et celles enregistrées dans vos opérations comptables.

Le rapprochement bancaire est essentiel pour la bonne marche de votre entreprise et une bonne tenue de vos comptes. Vous avez accès au rapprochement bancaire manuel et automatique avec le logiciel de comptabilité Sage. Cependant, pourquoi effectuer un rapprochement bancaire avec Sage ?

Pourquoi effectuer un rapprochement bancaire avec Sage ?

Le logiciel Sage vous permet en outre d’effectuer un rapprochement bancaire, cette opération peut s'avérer être longue, répétitive et fastidieuse. En effet, un contrôle manuel de vos différents relevés de comptes et bancaires peut vous coûter un temps précieux et consacrer moins de temps dans le développement de votre entreprise et du chiffre d’affaires.

Importation des relevés bancaires : le logiciel Sage vous permet d’importer l’ensemble de vos relevés bancaires sur l’interface pour commencer votre rapprochement bancaire.

Opérations faciles et rapides :

Vous devez simplement vous rendre dans un menu qui se nomme “ opérations bancaires ”.

Il faut sélectionner le compte bancaire sur lequel vous désirez effectuer l’opération de rapprochement bancaire.

Et simplement cliquer sur “ rapprocher “

Présentation de vos opérations bancaires : le logiciel Sage permet de présenter l’ensemble de vos opérations et de savoir si la transaction a déjà été rapprochée : une mention “Rapproché” apparaît à côté de la transaction.

Ajustement du solde : lorsque vous rapprochez vos différentes opérations, le logiciel Sage ajuste de manière automatique le solde rapproché. Ainsi, lorsque vous aurez rapproché toutes vos transactions, Sage vous indiquera si le solde rapproché correspond ou non au solde cible. Si l’écart n’est pas de zéro, la solution vous donne la possibilité de rapprocher les opérations qui n'apparaissent pas dans le rapprochement bancaire.

Opérations non visibles : le logiciel Sage permet de rapprocher les opérations qui ne sont pas rapprochés et dont la date semble correspondre.

Rapprochement manuel ou automatique : Sage vous permet d’effectuer le rapprochement bancaire manuel ou automatique.

Rapprochement bancaire manuel : Sage 100 vous donne la possibilité de pointer les écritures des relevés de compte de manière manuelle. Le rapprochement bancaire manuel s’effectue via la sélection et le pointage des mouvements bancaires

Rapprochement bancaire automatique: cette fonctionnalité de Sage 100 vous permet d’effectuer le rapprochement bancaire automatique via le rapprochement des écritures comptables et de relevés de compte de manière automatique. Vous pouvez effectuer le rapprochement bancaire automatique de vos différents comptes bancaires.

Il est bien entendu possible d’agir en amont pour faciliter le rapprochement bancaire avec le logiciel Sage. Lorsque vous émettez une facture avec Sage, la solution est entièrement compatible avec une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels comme GoCardless. GoCardless est une fintech qui permet de collecter les paiements de vos clients via le prélèvement SEPA.

Ainsi, vous serez en mesure d’interconnecter Sage et GoCardless de manière optimale. La facture sera émise par le logiciel Sage et le paiement collecté par GoCardless. Ainsi, vous serez en mesure de visualiser sur le tableau de bord intuitif et facile d’utilisation le statut du paiement de chaque facture.

Les données seront particulièrement utiles pour effectuer le rapprochement bancaire avec le logiciel de comptabilité et de facturation de manière optimale. Vous pourrez obtenir sur une seule et même interface de nombreuses données relatives à l’activité de votre entreprise pour effectuer le rapprochement bancaire dans les meilleures conditions.

Sage vous aide dans la comptabilité mais également dans votre processus de facturation et vous facilite ainsi la collecte de vos différents paiements. Ainsi, le rapprochement bancaire sera en outre facilité grâce à la possibilité de rapprocher plusieurs fonctionnalités sur une seule et même interface.