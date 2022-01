Une entreprise doit pouvoir être compétitive vis-à-vis de ses concurrents afin de pouvoir être leader dans son secteur d’activité. Il existe pour cela, plusieurs outils qui permettent de mesurer la compétitivité d’une entreprise dans son secteur, qui est le calcul de sa part de marché.

L’entreprise dispose de plusieurs leviers pour gagner des parts de marché comme par exemple, un produit ou un service innovant, une campagne marketing, une baisse des prix...

Ainsi, une entreprise doit pouvoir capturer des parts de marché afin d’augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices, dans le but de battre ses concurrents. Il conviendra de définir en quoi consiste une part de marché et son mode de calcul, pour pouvoir connaître le positionnement d’une société au sein de son secteur d’activité et vis-à-vis de ses concurrents.

Intérêt de calculer la part de marché

Le calcul de la part de marché permet d’obtenir des données stratégiques sur le positionnement d’une entreprise par rapport à son marché et ses concurrents. Ainsi, on définit une entreprise qui détient la plus grande part de marché par rapport à ses concurrents, comme étant le leader de son marché et de son industrie.

La part de marché ne dévoile pas seulement le positionnement de l’entreprise vis-à-vis de la concurrence et de son secteur d’activité. Mais également, il donne un aperçu de la compétitivité de l’entreprise d’une manière générale. En effet, il s’agit d’un indicateur très important pour les investisseurs avant de pouvoir investir dans une société.

Le calcul de la part de marché permet également de juger de la rentabilité d’un produit ou d’un service. Une entreprise qui voit ses recettes augmenter au même rythme que le marché voit ainsi sa part de marché se maintenir. Alors qu’une entreprise qui voit son chiffre d’affaires augmenter plus vite que ses concurrents gagnera des parts de marché.

Calcul d’une part de marché

Le calcul de la part de marché nécessite la collecte, l’extraction et le traitement de certaines informations. Il sera possible d’obtenir ces informations au sein de plusieurs sources. Certaines informations pourront être obtenues au sein de groupes ou organismes de contrôle par exemple.

Le calcul de la part de marché s’effectue par la division des ventes de l’entreprise sur une certaine période par l’ensemble des ventes de son secteur sur la même période donnée.

Une entreprise qui voit ses recettes augmenter au même rythme que le marché voit ainsi sa part de marché se maintenir. Alors qu’une entreprise qui voit son chiffre d’affaires augmenter plus vite que ses concurrents aura une part de marché plus importante que ses pairs.

Prenons un exemple :

Une entreprise spécialisée dans les Smartphones vend 10 000 smartphones en France sur une période donnée et le nombre total de ventes s’élève à 100 000 unités sur la même période. On déterminera une part de marché de 10 %.

Il est également possible d’effectuer le calcul de la part de marché vis-à-vis d’un concurrent. On nomme cet indicateur, la part de marché relative, qui se calcul de la manière suivante :

Part de marché relative = Chiffre d’affaires de la société/Chiffre d’affaires du concurrent

Les critères à retenir pour le calcul d’une part de marché

Il convient de définir un contexte géographique et délimitée dans le temps, pour pouvoir procéder au calcul d’une part de marché.

Il faudra choisir une période bien précise pour le mode de calcul. Souhaite on effectuer ce calcul sur un mois, une année, un trimestre ?