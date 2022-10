Meilleurs logiciels de rapprochement bancaire

La gestion des finances de votre société s’accompagne d’une gestion efficace et rigoureuse pour pérenniser votre entreprise à long terme. Le rapprochement bancaire fait partie du jargon qui est à connaître pour une gestion judicieuse de votre comptabilité et de votre trésorerie. Le rapprochement bancaire permet de déterminer des comptes juste en comparant les opérations enregistrées dans votre comptabilité et celles sur vos relevés de compte.

Cependant, le rapprochement bancaire nécessite d’avoir un bon logiciel de rapprochement bancaire pour éviter de devoir faire face à des tâches répétitives et ennuyeuses. Ces logiciels permettent d’effectuer le rapprochement bancaire automatique pour votre entreprise en vérifiant les différents soldes en temps réel et en assurant une exactitude des comptes à toute épreuve.

Quelles sont les solutions qui peuvent vous aider à accomplir vos tâches relatives au rapprochement bancaire ?

1er logiciel de rapprochement bancaire : Sellsy

Sellsy est un logiciel de rapprochement bancaire développé par une entreprise française basée à 100 % sur le cloud. La solution vous permet de suivre la trésorerie en temps réel et d’automatiser votre reporting concernant vos opérations de rapprochement bancaire. Voici quelques fonctionnalités du logiciel de rapprochement bancaire Sellsy :

Synchronisation bancaire en temps réel : tous les comptes bancaires sont sur une seule et même interface. Les transactions et le solde peuvent être visualisés sur le logiciel.

Intégration du processus de facturation : il est possible de consulter les factures qui sont payées mais qui ne sont pas encore rapprochées du compte bancaire.

Aperçu des recettes et des dépenses ainsi que les différents soldes des comptes bancaires professionnels

2eme logiciel de rapprochement bancaire : Sage

La solution Sage 50 cloud ciel est un logiciel de rapprochement bancaire et s’occupe de plusieurs aspects de la gestion d’une entreprise comme les stocks et les ventes. Le logiciel Sage est connu pour la gestion de la paie et la relation client. Sage propose via un service de rapprochement bancaire via plusieurs services :

Intégration des relevés de comptes bancaires sur une interface

Optimisation de la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires

Outils d’analyse et de traçabilité

Le logiciel permet en outre d’effectuer différents types de rapprochement bancaire : automatique, semi-automatique et manuel.

3eme logiciel de rapprochement bancaire : Dolibarr

Dolibarr est un logiciel open source qui s’adresse à différentes structures comme les associations et les entreprises. Le logiciel est gratuit et propose plusieurs fonctionnalités comme la gestion du budget, du processus de facturation et le rapprochement bancaire.

Dolibar propose notamment :

Conservation des historiques des reçus bancaires

Rapprocher les relevés bancaires avec les écritures bancaires.

Envoi d’alertes lorsque le nombre d’enregistrements non rapprochés devient trop nombreux

Dolibarr permet ainsi de détecter un manquement dans la saisie dans les enregistrements de paiement.

Quel logiciel pour collecter les paiements de vos clients et effectuer le rapprochement bancaire ?

Il est essentiel de choisir une solution qui vous permet de libérer du temps pour la gestion de votre activité professionnelle. Ainsi, vous pouvez automatiser le rapprochement bancaire et initier la collecte des paiements sur les comptes bancaires de vos clients avec une solution comme GoCardless via le prélèvement SEPA.

La fintech est un logiciel de rapprochement bancaire car il est entièrement compatible avec une solution comme Sellsy qui permet de rapprocher automatiquement les paiements qui sont initiés par GoCardless et de les intégrer dans les écritures comptables du logiciel.

Dans le même temps, vous aurez une visibilité complète du statut de chaque paiement car vous pourrez visualiser le statut du paiement de chaque facture créée par Sellsy. Le statut peut-être visualisé sur le tableau de bord de la solution de paiement GoCardless qui s’occupe de la collecte des paiements. Ce qui vous apporte une visibilité maximale sur la gestion de votre trésorerie.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont la plupart sont très connus sur le marché comme QuickBooks qui vous permettent d'avoir une visibilité de chaque paiement que vous pourrez intégrer dans un processus complet allant de la facturation, la collecte du paiement jusqu’à sa comptabilisation.