Introduction à l’univers de la monétique

Vous avez certainement entendu parler du terme “monétique” dans l’univers de la finance et de l’informatique. L’avènement des nouvelles technologies de l’information, de l’internet et l’accélération du processus de dématérialisation ont changé nos habitudes de consommation. Il est désormais dépassé d’effectuer une transaction en espèces ou par chèques. Ainsi, il est essentiel d’avoir une définition du terme monétique pour avoir une introduction claire et concise de ce concept.

Qu'est-ce que la monétique ?

La monétique est la contraction de deux termes : « monétaire » et « informatique » et cette notion est apparue à la fin de XXème siècle. Le terme « monétique » désigne les différents moyens informatiques et électroniques que l’on utilise dans le cadre d’une transaction et avec une carte de crédit et de débit.

La monétique couvre plusieurs domaines dans l’univers de paiement comme les fintech ou les paytech et concernent notamment des secteurs comme :

Systèmes qui permettent de créer des transactions.

Systèmes qui permettent d’accepter les paiements par carte comme les terminaux de paiement électroniques.

On trouve également le domaine de création des cartes de paiement comme les cartes de crédit, les cartes de débit ou encore le portefeuille électronique.

Distributeurs automatiques de billets

Guichets bancaires électroniques

Terminaux pour les points de vente

Ainsi, le secteur de la monétique se décline dans différents domaines, produits et solutions. Il s’agit d’un écosystème évolutif qui s’adapte aux changements technologiques et de consommations.

Quels sont les principaux acteurs de la monétique ?

On dénombre plusieurs types d’acteurs dans le secteur de la monétique :

Émetteur : il a pour principal rôle de mettre à disposition le moyen de paiement à l’encontre du client comme une carte bancaire. La carte bancaire est émise par un établissement financier. Cette structure peut faire partie d’un groupement comme « Groupement des Cartes Bancaires CB ». Si l’établissement financier fait partie de ce réseau, elle aura accès à des coûts moins élevés.

L’accepteur : il peut s’agir d’une personne physique ou morale qui va accepter le moyen de paiement. L’accepteur va souscrire un « contrat monétique » avec un établissement bancaire. Ainsi, l’accepteur a accès à des services qui permettent d’accepter les paiements par cartes bancaires. Il s’agit par exemple du commerçant qui dispose d’un terminal de paiement électronique.

Porteur : le porteur est la personne physique qui va disposer de la carte bancaire émis par l’établissement financier. Le porteur va signer un contrat que l’on nomme ‘’ contrat porteur ‘.

L’acquéreur : il s’agit de la structure qui va enregistrer les données des différentes transactions des commerçants via les TPE ou des clients avec les distributeurs automatiques de billets.

En quoi le prélèvement automatique est-il une alternative crédible aux paiements par cartes bancaires dans le secteur de la monétique ?

Les paiements par carte sont un moyen abondamment utilisé par les Français dans les transactions au quotidien. Cependant, bien qu’il soit incontournable dans le monde de la monétique, l’entrepreneur peut recourir à une solution alternative comme le prélèvement SEPA.

Une fintech comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients avec le prélèvement automatique. Collecter les paiements avec le prélèvement automatique a moins de chances de rencontrer le risque d’échec par rapport aux paiements par carte. Cela peut s’expliquer notamment par une carte bancaire perdue ou expirée. Ainsi, le prélèvement automatique donne à l’entrepreneur plus de contrôle dans le processus de collecte des paiements.

Les paiements par carte bancaire sont généralement 1 à 3 % plus coûteux que les autres moyens de paiement sur chaque transaction. GoCardless propose une tarification claire et transparente à hauteur de 1 % + 0,20 € sur chaque transaction avec aucuns frais cachés. Il est à noter que la fintech permet de réduire de manière significative les coûts associés à la collecte des paiements à hauteur de 56 %. Par ailleurs, GoCardless est compatible avec WooCommerce qui est une passerelle de paiement compatible avec les modules d’installation de boutiques en ligne.