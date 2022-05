L’utilité d’un générateur de carte bancaire

On penserait volontiers qu’un générateur de carte bancaire est une sorte de machine, mais ce n’est absolument pas le cas. C’est en réalité un logiciel qui utilise les règles de génération de numéros des sociétés émettrices de cartes bancaires dans le but de créer des combinaisons de carte de crédit qui sont numériquement valides.

Il existe bien sûr certaines utilisations légales pour ces cartes de crédit, mais attention, certains les utilisent pour frauder les institutions.

Conçu pour permettre la vérification de la fiabilité des opérations, le générateur de carte bancaire est un logiciel qui produit, de façon aléatoire, des séries de numéros conformes à ceux des cartes de banque.

Techniquement, il s’agit du numéro d’identification bancaire (BIN), du numéro de compte et du chiffre permettant le contrôle. Ainsi, au sein d’une série de nombres donnés par un générateur de carte bancaire, on retrouve la première partie (BIN) qui rassemble les tous premiers six chiffres. Un générateur de carte bancaire est donc un outil en ligne qui donne, au hasard, une suite de numéros de carte validés par la Formule de Luhn (Mod 10). Pour résumer, un numéro de carte bancaire se présente ainsi : 1234567812345678, et se décompose en trois parties :

le BIN : les six premiers chiffres indiquent le numéro d’identification de la banque ou celui de l’émetteur

le numéro de compte : c’est le numéro compris entre le BIN et le chiffre de contrôle

le chiffre de contrôle : c’est le dernier chiffre, celui qui valide l’authenticité de la carte

Le numéro de compte vient donc entre les six numéros et le code de contrôle (le dernier de la liste, qui est le valideur de la qualité authentique des cartes de crédit. Le générateur donne donc des numéros dits valides, mais qui ne pourront servir à effectuer des achats.

En effet, ces numéros sont programmés pour tester diverses opérations, sans pouvoir passer la phase de traitement nécessaire à l’aboutissement d’un paiement. Une précaution normale compte tenu du caractère aléatoire de ces chiffres et du fait qu’ils ne soient pas conformes avec les « véritables » codes liés à des comptes de banque.

Quelles sont les utilisations possibles d’un générateur de de carte bancaire ?

Quand on génère un numéro de carte bancaire sur internet, on ne dispose pas, bien entendu, des codes d’authentification correspondants, car ces numéros sont composés de façon aléatoire, et il est impossible de payer un achat électronique. En réalité, l’e-carte ne doit servir qu’à des fins de tests.

Tests et essais

Au départ, le générateur de carte bancaire a été créé pour faire des vérifications. Lorsque vous faites vos achats sur une boutique en ligne, un moyen de paiement est demandé pour l’achat. Les grandes enseignes proposent bien sûr un paiement sécurisé, mais le doute existe parfois sur des sites inconnus ou peu sécurisés, et il peut être risqué de soumettre ses données bancaires personnelles. C’est là que le générateur de carte bancaire entre en jeu. Il crée de faux numéros grâce auxquels on peut vérifier la validité des transactions effectuées sur la plateforme avant de communiquer ses données de carte bancaire, et aussi éviter l’utilisation malhonnête des cartes de paiement.

Il est malheureusement vrai que certains sites marchands subtilisent les numéros de carte de leurs clients. Le générateur prévient donc ce vol d’identité. De plus, grâce aux faux numéros de carte de crédit créés par le générateur de carte bancaire, il est possible de tracer un paiement jusqu’à son origine.

Éducation et formation

Pour l’achat sur certains sites, les informations indispensables sur les produits ne sont indiquées que si l’acheteur éventuel indique son numéro de carte bancaire, et le générateur de carte est une bonne alternative possible pour obtenir les informations sans révéler ses données bancaires. Toutefois, le fonctionnement du générateur de carte de crédit se fait grâce à une diversité de programmes informatiques comme l’algorithme Luhn cité plus haut, mais la maîtrise d’un tel outil est complexe, et nécessite une solide formation préalable.

Autres utilisations

Le générateur de carte bancaire permet également de créer des cartes parfaitement classiques : il suffit par exemple de citer les cartes VISA, MasterCard, Discover, American Express ou JCB.

Où trouver un tel logiciel ?

La plupart des personnes intéressées se procurent un générateur de carte bancaire sur par des canaux parfaitement légitimes, ou alors sur le marché noir. Le logiciel n’étant en rien illégal, des entreprises comme Mobile Fish et DisCard en font même le commerce.

Le statut légal des générateurs de cartes bancaire

Aujourd’hui, l’utilisation d’un générateur de carte bancaire n’est soumise à aucune réglementation particulière. Les peines encourues pour l’utilisation à mauvais escient d’une fausse carte bancaire sont les suivantes

un emprisonnement de trois à six mois ou une amende de trente à cent-quatre-vingt jours, lorsque le montant de la fraude n’excède pas dix fois le salaire

un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de dix à cent fois le salaire lorsque le montant extorqué est compris entre dix et cinq-cents fois le salaire

un emprisonnement de trois à douze ans et une amende équivalente à cent-vingt fois le salaire lorsque le montant escroqué est supérieur à cinq-cents fois le salaire.

En conclusion, un générateur de carte bancaire est légal, mais ne doit pas être utilisé à des fins illégales. Rappelons qu’il ne génère que des numéros aléatoires ne pouvant en aucun cas coïncider avec des codes réels.

Ainsi, si les algorithmes fournis sont utilisés à des fins légitimes, cela ne pose aucun problème. Mais si on l’utilise pour procéder à des activités illégales ou à des fins frauduleuses, on peut fort bien tomber sous le coup de la loi.

