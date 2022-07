Choisir un logiciel de comptabilité pour sa microentreprise

Lorsqu’on est microentrepreneur et que le volume de ventes et de chiffre d’affaires commence à augmenter, un choix optimal du logiciel de comptabilité pour sa micro entreprise sera vital. En effet, le logiciel de comptabilité pour un autoentrepreneur permet de faciliter la gestion des tâches par rapport à la comptabilité et de gagner un temps précieux pour se consacrer au développement de l’activité.

Bien entendu, les fournisseurs de logiciel de comptabilité sont nombreux sur le marché et il conviendra de définir des critères précis pour développer son activité. Les tâches sont nombreuses comme déclarer le chiffre d’affaires, générer des devis ou encore des factures. Le logiciel de comptabilité sera un véritable allié du micro-entrepreneur.

Un logiciel simple et facile d’utilisation : la réglementation française pour les microentrepreneurs permet de tenir une comptabilité simplifiée. En effet, le statut d’auto-entrepreneur a été créé pour simplifier les démarches administratives, fiscales et de comptabilité. De ce fait, il est important de choisir un logiciel de comptabilité avec des fonctionnalités de base comme la possibilité de générer un bilan et un compte de résultat.

Choisir un logiciel de comptabilité avec des fonctionnalités précises : le choix du logiciel de comptabilité pour micro-entrepreneur doit se porter sur un logiciel qui permet de remplir ses différentes obligations liées au statut. Ainsi, un auto-entrepreneur a plusieurs obligations comme par exemple tenir un livre de recettes. Il peut être long et stressant de devoir tenir ce registre sur un simple fichier Excel. Le logiciel de comptabilité pour micro-entrepreneur permet de remplir ces obligations et de gagner un temps précieux.

Les services qui doivent-être inclus : les fonctionnalités du logiciel de comptabilité doivent proposer des services comme l’édition de devis, de factures. Il faudra également opter pour un logiciel de comptabilité pour micro-entrepreneur qui propose la tenue d’un livre de recettes. L’auto-entrepreneur qui vend des marchandises doit notamment tenir un registre des achats.

Ainsi, le micro-entrepreneur doit choisir un logiciel de comptabilité avec des fonctionnalités de base qui lui permet de remplir ses différentes obligations d’ordres comptables et fiscales. Le logiciel doit-être adapté à la taille de l’entreprise et un logiciel simple d’utilisation permettra d’une manière générale d’honorer les obligations des micro-entrepreneurs.

Quelles sont les raisons de choisir un logiciel de comptabilité pour micro-entrepreneur ?

Gain de temps : le choix d’un logiciel de comptabilité pour micro-entrepreneur doit permettre de gagner du temps sur des tâches administratives qui peuvent être longues et fastidieuses. Le logiciel doit permettre à l’entrepreneur de réaliser les différentes tâches de comptabilité dans les meilleures conditions pour se concentrer sur le développement de l’entreprise.

Respect des obligations du micro-entrepreneur : choisir un logiciel de comptabilité doit permettre de remplir les différentes obligations légales de l’auto-entrepreneur.

Gestion sécurisée des données : le logiciel de comptabilité doit assurer une protection des données dans le respect de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, l’aspect confidentialité du traitement des données doit également être pris en compte.

Choisir une solution de paiement compatible avec un logiciel de comptabilité

Après avoir pris en compte ces différents critères pour choisir un logiciel de comptabilité pour les micro-entrepreneurs, il est essentiel de se pencher sur une solution de paiement en ligne. Le logiciel de comptabilité Sage permet d’automatiser le paiement des factures grâce au prélèvement SEPA.

Ce logiciel de comptabilité est compatible avec la fintech GoCardless et permet de créer des mandats de prélèvements en quelques clics via un simple lien en ligne. Cela permet de remplir ses différentes obligations d’ordres comptables et de connecter le logiciel avec GoCardless pour automatiser la collecte des paiements.

La collecte de paiements s’effectue automatiquement à partir de Sage sans aucune intervention manuelle. Ainsi, les règlements sont automatiquement réconciliés avec les factures Sage.