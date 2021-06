GoCardless lève 17 millions d’euros supplémentaires auprès de ses investisseurs historiques

Au vue de notre croissance record au Royaume-Uni et notre très forte dynamique sur nos nouveaux marchés, je suis fier de vous annoncer que nous avons levé 17 millions d’euros auprès de nos investisseurs historiques : Accel, Balderton Capital, Notion Capital et Passion Capital. Cette levée va nous permettre d’accélérer la mise en œuvre du premier réseau mondial de paiements de banque à banque.

Partout dans le monde, les solutions de paiement récurrent existantes sont remarquablement fragmentées entre les différents pays. Les utilisateurs historiques de ces solutions ont d’abord été les entreprises locales, qui ne visaient pas une dimension internationale.

Mais avec la très forte multiplication des abonnements et des plateformes en mode SaaS au niveau mondial, la demande de solutions de paiement récurrent en ligne explose, alors que le marché ne propose à ce jour aucune solution suffisamment simple.

C’est précisément là où nous intervenons. En créant un nouveau réseau de paiement international, GoCardless s’est donné pour mission d’aider les entreprises à recevoir et à payer facilement les paiements récurrents depuis et vers n’importe quel endroit dans le monde et dans n’importe quelle devise.

Nos utilisateurs peuvent déjà recevoir leurs paiements sur l’ensemble de la zone Euro, du Royaume-Uni et de la Suède. Suivront l’Australie et le Danemark et bien d’autres encore.

Cette levée de fonds n’est pas le seul évènement majeur de l’année. Nous gérons à présent un volume de plus de 3 milliards d’euros de transactions représentant plus de 30 000 entreprises européennes et britanniques.

Nous multiplions les nouveaux partenariats comme avec Sage, Zuora, Sellsy et bien d’autres à venir.

Aujourd’hui, je suis vraiment fier du travail accompli par notre équipe. Ce succès ne pourrait être possible sans nos clients à travers l’Europe et le Royaume-Uni que je tiens à remercier aujourd’hui pour leur fidélité et support.