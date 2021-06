GoCardless est nommé leader dans les rapports de G2 pour l’hiver 2021

Par Jennifer Ellis — janv. 2021 — 3 min lues

Une victoire haut la main : GoCardless est leader en gestion des revenus des abonnements, traitement des paiements, paiements d’entreprises et traitement des paiements pour les petites entreprises

Nous avons le plaisir de vous annoncer que GoCardless est leader dans les rapports Grid® de G2 pour l’hiver 2021. Ces rapports sont importants pour nous, car les notations sont entièrement basées sur les avis de nos clients à travers le monde. Elles sont la voix du client.

Nous avons été désignés leaders en gestion des revenus des abonnements, traitement des paiements, paiements d’entreprises et traitement des paiements pour les PME. Le statut de leader requiert une excellente performance aussi bien en termes de satisfaction client (avis indépendants) qu’en termes de présence sur le marché (portée et résilience).

Dans la catégorie Traitement des paiements (une catégorie disputée, avec 25 entreprises évaluées par G2), GoCardless a tout simplement remporté le meilleur taux de satisfaction client de la catégorie. Sur six critères de satisfaction (qualité de l’accompagnement, facilité d’utilisation, réponse aux attentes, facilité de gestion, facilité de faire des affaires et facilité d’installation), nous avons largement dépassé la moyenne pour tous les critères, avec un score de plus de 90 % pour chacun. 95 % des avis indiquaient qu’ils seraient susceptibles de recommander GoCardless et 97 % nous ont décerné 4 ou 5 étoiles, soit la meilleure performance (en hausse de 1 % sur le dernier trimestre).

GoCardless est également leader de la Grille de progression de G2 dans la catégorie Traitement des paiements. L’indice de progression de G2 mesure l’augmentation du nombre de salariés, celle du nombre d’avis, la croissance sur les réseaux sociaux et médias Web d’une année sur l’autre, ainsi que la satisfaction client, afin de mesurer la trajectoire d’une entreprise. Là encore, GoCardless fait figure de bon élève.

« Nous utilisons GoCardless depuis la création de notre entreprise afin d’encaisser les paiements par prélèvement automatique de nos clients. On peut inscrire et confirmer nos clients rapidement et facilement avec le service et il recouvre les paiements tous les mois sans faillir. L’interface est épurée et ils ont une super UI. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits. » Matt M, avis G2 sur GoCardless

Bien entendu, la taille et la nature des entreprises varient et le traitement des paiements peut être un facteur particulièrement critique pour les petites entreprises. De plus, celles-ci sont moins susceptibles de disposer d’un professionnel des paiements en interne et ont donc souvent besoin d’un service exceptionnel. C’est pourquoi nous sommes fiers de réitérer la performance en remportant également la place de leader dans la catégorie Traitement des paiements pour les petites entreprises de G2.

« C’est connecté à Xero. Adresser une facture à un client est une action toute simple ; GoCardless s’occupe du reste ! Mes clients reçoivent une facture d’un montant différent toutes les deux semaines et GoCardless arrive à gérer ce paramètre sans problème. Plus besoin de relancer les clients pour les factures impayées, de rapprocher les paiements individuels, de s’inquiéter de la trésorerie ou de quoi que ce soit d’autre. » Greg S, avis G2 sur GoCardless

Là encore, notre position de leader est fondée sur de meilleurs scores de satisfaction client. 98 % des utilisateurs nous ont décerné 4 ou 5 étoiles et 96 % d’entre eux ont indiqué qu’ils étaient susceptibles de recommander GoCardless à d’autres.

GoCardless fait également mieux que ses concurrents dans la catégorie Gestion des revenus des abonnements. Preuve d’une satisfaction client au plus haut, 100 % des utilisateurs ont décerné 4 ou 5 étoiles à GoCardless, 100 % ont déclaré avoir l’impression que l’entreprise allait dans la bonne direction et 97 % ont indiqué qu’ils étaient susceptibles de recommander GoCardless. Une nouvelle fois, nous avons largement dépassé la moyenne du secteur en matière de satisfaction client, atteignant plus de 90 % pour tous les critères. Tout ceci transparaît dans un Net Promoter Score (NPS) de 97, alors que seule une autre entreprise de l’étude atteint un NPS supérieur à 84, sur 14 concurrents dans la catégorie.

« Le traitement des paiements pour les paiements récurrents ou ponctuels est devenu un jeu d’enfant. GoCardless est vraiment flexible et simple d’utilisation. Configurer des plans de paiement ou des frais ponctuels ne prend que 3 minutes. Il est facile de modifier les données, l’équipe d’assistance a toujours résolu tous les problèmes rapidement. Comme le service utilise des mandats de prélèvement automatique, les clients n’hésitent pas à l’utiliser en toute confiance. » Phil E, avis G2 sur GoCardless

Ce trimestre est également fructueux pour nous dans la catégorie Logiciel de paiements d’entreprises. Pour la première fois, GoCardless a atteint la place de leader (après avoir occupé la position de « très performant »). 94 % des utilisateurs nous ont décerné 4 ou 5 étoiles et 96 % ont indiqué qu’ils étaient susceptibles de nous recommander à d’autres entreprises.

Chez GoCardless, nous savons que nous sommes un élément clé des entreprises de nos clients. Nous sommes investis dans leur réussite, et c’est pourquoi le service et l’accompagnement sont si importants pour nous. Si d’excellents scores de satisfaction client sont certes utiles pour développer notre propre activité, nous sommes très heureux d’avoir également décroché la première place à l’Indice relationnel de G2 pour le traitement des paiements. Cet indice ne prend pas seulement en compte la satisfaction globale, mais également la facilité à faire des affaires avec nous et l’efficacité de l’accompagnement reçu. Non seulement GoCardless se classe premier sur 23 concurrents évalués, mais nous sommes aussi le seul fournisseur à décrocher un score supérieur à 9/10.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de GoCardless sur les pages d'avis de G2.