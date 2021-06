DocuSign vise la croissance en Europe grâce aux paiements par abonnement via GoCardless

Par Nicki Cho — sept. 2019 — 2 min lues

Nous sommes ravis d’accueillir DocuSign Inc parmi les clients de GoCardless. Il s’agit de l’une des nombreuses entreprises SaaS en plein essor qui choisissent GoCardless pour gérer leurs paiements par abonnement.

DocuSign aide les organisations à centraliser et automatiser leur façon de préparer, signer, appliquer et gérer les contrats. Désormais, ses clients pourront s’abonner via GoCardless, en alternative aux cartes de débit/crédit et à PayPal.

Robin Joy, vice-président directeur du Digital, de la demande et de la vente Web chez DocuSign, explique : « Nous souhaitons que nos clients internationaux aient accès à des modes de paiements simples lorsqu’ils achètent DocuSign. Nous sommes ravis de collaborer avec GoCardless afin d’offrir le prélèvement bancaire comme mode de paiement à travers le Royaume-Uni et le reste de l’Europe. Cela permettra ainsi aux clients d’effectuer des transactions faciles et rapides avec DocuSign. »

Hiroki Takeuchi, PDG de GoCardless, commente : « La plateforme mondiale de GoCardless offre aux entreprises un nouveau moyen d’encaisser leurs revenus à l’international. Or, ce mode de paiement correspond à l’évolution des préférences des payeurs et permet aux entreprises de gagner du temps, d’éviter les complications et d’économiser de l’argent.

Les modes de paiement traditionnels conçus pour l’e-commerce ne sont tout simplement pas adaptés à l’encaissement de revenus récurrents. Un choix binaire entre des cartes ou PayPal peut être un frein au développement. Les entreprises se rendent compte qu’il existe un meilleur moyen de répondre à leurs besoins en matière de paiements récurrents. »

Une préférence de plus en plus marquée pour le prélèvement automatique

Pendant la première phase du déploiement, les centaines de nouveaux clients de DocuSign en Europe ont choisi de payer par prélèvement automatique lorsqu’on leur en a donné la possibilité.

Cela fait écho aux conclusions du récent rapport d’étude sur les Préférences en matière de paiement dans le monde élaboré par YouGov et GoCardless. Ce rapport montre qu’au moins un tiers des consommateurs sont susceptibles de choisir le prélèvement bancaire/automatique pour payer les abonnements en ligne. Cette étude a été menée auprès de plus de 12 000 consommateurs sur 10 marchés mondiaux.

Selon une autre recherche de GoCardless et YouGov sur les préférences de paiement pour les entreprises payeuses basées dans ces même pays, 44 % des entreprises au Royaume-Uni seraient susceptibles de payer par prélèvement automatique — plus que par carte d’entreprise, virement bancaire et porte-monnaie électronique.

DocuSign est la dernière d’une longue liste d’entreprises internationales reposant sur les systèmes d'abonnement, comme TripAdvisor ou SurveyMonkey, à avoir choisi GoCardless dans l’optique de proposer des paiements par prélèvement automatique.

La société aura accès à la plateforme de GoCardless via Zuora, automatisant ainsi entièrement la facturation, l’encaissement des paiements, l’émission de devis, la comptabilisation des revenus et les mesures des abonnements..